Vive una pesadilla. Nat Thind jamás imaginó que tomar viagra, algo que realizado varias veces anteriormente, le provocaría una impotencia severa. El joven de 26 años, nacido en Reino Unido, tuvo una erección muy prolongada, que según distintos medios británicos, duró casi un mes. Luego de haber consumido una dosis que compró sin receta, el muchacho comenzó a sentir un dolor agudo en el pene y al mismo tiempo observó que su erección no disminuía.

Frente a esta situación, Thind decidió recurrir al centro médico más cercano. Al llegar al hospital, los médicos le realizaron varios tratamientos para bajar la erección pero ninguno funcionó, hasta que le diagnosticaron una erección de larga duración, más conocida como priapismo.

El joven afirmó que los médicos probaron varios métodos para aliviar su erección durante varios días; sin embargo, ninguno funcionó.

Finalmente, los especialistas decidieron intervenirlo quirúrgicamente.

Como resultado de la operación, Thind sintió que el pene le quedó "mutilado” y con incapacidad de lograr una erección o alcanzar el orgasmo.

“Pasar de tener una vida sexual saludable a no tenerla es devastador y está afectando mis relaciones. Definitivamente no es fácil vivir con este oscuro secreto del que me siento tan avergonzado”, precisó Thind a Daily Mail.

Para recuperarse, el joven necesita ahora de una operación costosa, por lo que decidió hacer una campaña en la plataforma GoFundme para conseguir dinero.