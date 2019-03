May propone culminar en 3 meses el Brexit si hay un acuerdo el 20 de marzo

Londres. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May , presentó una moción parlamentaria que será sometida a votación este jueves, el cual solicita a la Unión Europea (UE) una prórroga de tres meses para culminar el proceso del Brexit en caso se logre aprobar un tratado de salida antes del 20 de marzo.

Si el Parlamento británico no ha ratificado un pacto para esa fecha, el Gobierno advierte de que el plazo podría ser más largo y obligar al Reino Unido a participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas en mayo.

"La cámara tiene que entender y aceptar que si no respalda un acuerdo en los próximos días, y no quiere respaldar un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo, esto sugiere que se necesitará una prórroga mucho más larga" de lo previsto, afirmó May ante los diputados.

A pesar de que la Cámara de los Comunes ha rechazado en dos ocasiones, por amplia mayoría, el tratado de salida suscrito el pasado noviembre, Theresa May todavía confía en que suficientes diputados cambien de opinión en los próximos siete días.

Si eso ocurre, el Gobierno británico solicitará a Bruselas una prórroga hasta el 30 de junio "con el propósito de aprobar la legislación necesaria" para consumar el Brexit.

De lo contrario, la moción que se votará este jueves alerta de que mantener una negativa al acuerdo implicaría un aplazamiento mucho mayor a tres meses y el país esté comprometido en las elecciones europeas en mayo.

"Cualquier extensión más allá del 30 de junio de 2019 requeriría que el Reino Unido participe en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019", señala el texto de la moción presentada.

Este nuevo giro en un drama político que parece no tener fin llegó justo después de que los diputados votasen, por 312 votos contra 308, contra la posibilidad "bajo ninguna circunstancia" de un Brexit sin acuerdo.

Los 27 países restantes de la mancomunidad europea deben aprobar por unanimidad un retraso de la fecha de salida prevista, fijada por el artículo 50 del Tratado de Lisboa en el próximo 29 de marzo, dos años después de la activación del proceso de ruptura.

Está previsto que la nueva cámara comunitaria se configure el 2 de julio, tras unos comicios celebrados entre el 23 y el 26 de mayo.

La moción del Gobierno estará sujeta a las enmiendas de los grupos parlamentarios, por lo que los diputados tendrán la oportunidad de modificar los términos propuestos por el Ejecutivo.

Con información de AFP y EFE