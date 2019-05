Gobierno de Theresa May confirma participación del Reino Unido en elecciones europeas Así lo anunció el número dos del Ejecutivo, David Lidington, después de que el equipo de Theresa May constatara que "no queda tiempo suficiente" para que el Parlamento de Westminster ratifique el acuerdo del Brexit.

Los británicos participarán de las elecciones el próximo jueves 23 de mayo junto con los holandeses. (Foto: AFP)