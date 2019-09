La policía de Oxfordshire, en el Reino Unido , fue alertada por el robo de un inodoro de oro de 18 quilates que estaba siendo exhibido en el palacio Blenheim en Woodstock, lugar donde nació el emblemático primer ministro inglés, Winston Churchill.

El inodoro, valorizado en más de US$ 5 millones, era parte de una exposición de arte contemporáneo en el lugar. Al respecto, la policía inició una investigación para dar con los responsables.

“La obra de arte que ha sido robada es un inodoro de alto valor hecho de oro que se exhibió en el palacio. No se ha recuperado, pero estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para encontrarla y llevar a los responsables ante la justicia”, declaró Jess Milne, de la policía de Thames Valley.

Hasta el momento, un hombre sospechoso de 66 años ha sido arrestado en relación con el robo, mientras que el palacio ha sufrido daños e inundaciones importantes.

BAÑO DORADO

El inodoro, diseñado por el artista italiano Maurizio Cattelan, había sido instalado y estaba disponible para el uso de los visitantes. Este baño dorado atrajo grandes multitudes cuando se exhibió en Nueva York.

En su nueva exhibición, había sido instalado en una cámara con paneles de madera frente a la habitación donde nació Churchill en el palacio de Blenheim, que es la sede ancestral del duque de Marlborough.

Antes de la instalación del inodoro, el medio hermano del duque, Edward Spencer-Churchill, fundador de la Fundación de Arte Blenheim, dijo el mes pasado que el baño no sería "lo más fácil de robar".

“En primer lugar, está conectado y, en segundo lugar, un ladrón potencial no tendrá idea de quién usó el baño por última vez o qué comieron. Así que no, no planeo protegerlo”, refirió el duque Spencer-Churchill con ironía al Times.

Los visitantes del palacio tenían la posibilidad de probar el trono dorado en soledad durante tres minutos, según informa The Guardian.

El director ejecutivo del palacio, Dominic Hare, instó a cualquiera que tenga información sobre el robo a contactar a la policía.