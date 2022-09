Para el internacionalista Ariel Segal, el fallecimiento de la reina Isabel II deja la valla alta a su sucesor. En este caso el príncipe Carlos, quien a lo largo de su trayectoria ha generado anticuerpos en los británicos.

¿Qué deja la reina Isabel II tras su muerte?

Su reinado comenzó en 1952, ha sido una de las más longevas monarcas en cualquier país del mundo. La reina Isabel II fue una mujer que no se aisló de comentar en privado y en público sobre la política británica tanto interior como exterior. Ejerció un liderazgo con mucha popularidad a diferencia de otros países como Dinamarca donde se implantó el mismo sistema.

¿Cuáles fueron sus cualidades?

Tuvo que suceder a su padre Jorge V muy jovencita. Sin ser reina oficialmente comenzó a representar a su padre a nivel mundial. Mostró una gran madurez desde muy joven y participó en brigadas de enfermeras durante la segunda guerra mundial, no se quedó en su casa a esperar qué ocurría en ese feroz periodo de la historia. Hace un par de años, cuando Boris Johnson cerró el Parlamento antes de tiempo, porque se tomaron las vacaciones, fue la reina Isabel la que intervino y lo llamó al Palacio de Buckingham para decirle que constitucionalmente él no podía hacer eso.

¿Cree que el príncipe Carlos esté preparado para asumir?

Tenemos que ver cuál va a ser el rol del príncipe Carlos. Pensé que podría ser el hijo de Carlos el que tomaría el cargo, porque Carlos tiene anticuerpos. Estos anticuerpos se crearon tras su ruptura con Lady Diana y su accidente. Está, además, el tema del divorcio y un nuevo matrimonio con Camila, caso que no se da en familias reales. Va a ser difícil que él se mantenga si no tiene aceptación. Yo no puedo vaticinar si Carlos será el rey, pero considero que, si Carlos abdica en favor de su hijo William, puede hacerle un gran favor a la monarquía británica porque William es muy apreciado en ese país.

Pero, la reina Isabel II también fue criticada por la actitud fría tras la muerte de Diana

Ella al final por consejo de su primer ministro Tony Blair terminó dando un mensaje a la Nación y reconoció las virtudes de Diana. Esto le hizo recuperar ciertamente la simpatía, pero con el paso de los años y después de que la gente se fue olvidando del problema del príncipe Carlos, la reina Isabel II se fue ganando la admiración de los británicos por su postura en diferentes crisis. Ella fue una mujer que se reunió con 13 presidentes de los Estados Unidos, eso muestra que todos la respetaban.

