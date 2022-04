Laura Castle, de 38 años, y su esposo Scott Castle, de 35, están acusados de matar a Leiland-James Corkill, de un año, después de que su madre adoptiva le infligió una herida grave en la cabeza al niño en la casa familiar en Eskdale Avenue, Barrow-in- Furness el 6 de enero del año pasado.

A los miembros del jurado en el Tribunal de la Corona de Preston se les dijo que el bebé, fue un ‘niño cuidado’ que fue atendido al nacer antes de que se le aprobara vivir con los Castle a partir de agosto de 2020, fue trasladado de urgencia al Furness General Hospital y luego transferido a Liverpool’s Alder Hey Children’s Hospital, donde murió por un paro cardíaco y con una hemorragia en el cerebro, tal como se menciona en el medio Daily Mail.

Castle había llamado al 999 desde su casa e informó que Leiland-James se había caído de un sofá, se había lastimado la cabeza y no respondía. Sin embargo, los médicos de Alder Hey expresaron su preocupación de que las lesiones no fueran consistentes con el relato de Castle, ya que Leiland-James nunca recuperó el conocimiento. Trágicamente, el bebé murió a causa de sus heridas al día siguiente.

Castle y su esposo Scott Castle, de 35 años, niegan el cargo de crueldad infantil.

Al abrir el caso de la acusación, Michael Brady QC dijo que la pareja fue arrestada y sus teléfonos móviles incautados y examinados. Alegó que los mensajes de texto revelaron que los Castle se habían referido a él en términos agresivos y desagradables en los meses previos a la muerte de Leiland-James. En los mensajes enviados a su esposo, Laura Castle se refirió a Leiland-James como un ‘tonto’, ‘malo’ y ‘bolso’ en mensajes de texto.

Michael Brady dijo: “Habían discutido el uso de castigos físicos ilegales por parte de Laura Castle... la Corona dice que Scott Castle no solo sabía cómo se comportaba su esposa con Leiland-James, sino que lo alentaba activamente”.

Sin embargo, Laura Castle niega el asesinato y la crueldad infantil. Igualmente, Scott Castle niega haber causado o permitido la muerte de Leiland-James y también la crueldad infantil.

Por otra parte, Michael Brady le dijo al tribunal que estaba claro que Laura Castle estaba luchando a los pocos días de la llegada del bebé, ya que los miembros de la familia lo ayudaron con su cuidado. Esto se evidenció en las pruebas encontradas en su celular, puesto que el 23 de septiembre de 2020, le envió un mensaje de texto a su esposo, trabajador del turno de noche aeroespacial: “Sinceramente, no me gusta mucho últimamente, es un gimiendo absoluto y me arrepiento totalmente de haber hecho esto”.

Scott Castle respondió: “Está bien, cariño. Realmente lo arruinó. Al menos lo hemos intentado”.

Asimismo, el 25 de septiembre, ella escribió: “Lo acabo de ensuciar de nuevo, no quiero hacer esto. En serio, estoy al límite de mi ingenio, nadie te cuenta sobre toda esta mierda. Solo soy un padre abusivo por lo que parece”.

Su esposo respondió: “Tu [sic] no eres un padre abusivo, bebé. De nada. No digas eso. Creo que está un poco jodido para que lo manejemos. Vamos a dejarlo. No quiero que tengas un colapso mental. Eres más importante para mí que él”.

Anteriormente, los Castle habían sido seleccionados por un panel de adopción luego de un proceso de solicitud supervisado por el Departamento de Servicios para Niños de Cumbria, escuchó el tribunal. Por ello, en noviembre de 2020, una trabajadora social informó de una visita reglamentaria de sus preocupaciones que Laura Castle había dicho que no amaba a Leiland-James y que a él ‘no le gustaba estar de pie’, que era ‘perezoso’ y ‘grande’.

Al mes siguiente se llevó a cabo una revisión de la colocación y se les dijo a los Castle que la autoridad local no apoyaría una solicitud de adopción permanente a menos que se realizara más trabajo terapéutico. Sin embargo, la pareja seguía decidida a seguir adelante con el proceso, se le dijo al tribunal, y se recomendó una reunión de planificación de atención con trabajadores sociales para el nuevo año.

Ante esto, Michael Brady le dijo al jurado que Laura Castle se declaró culpable del homicidio involuntario de Leiland-James, pero no aceptó que ella tuviera la intención de causarle un daño realmente grave o matarlo.

Cabe mencionar que, el fiscal dijo que la doctora Alison Armour, que ejecutó el examen post-mortem, creía que el grado de fuerza necesario para producir las lesiones graves en la cabeza era “considerable”. Además, dijo que ella pensaba que la mayoría de las lesiones eran consistentes en la cabeza y la cara con bofetadas, agarres, pellizcos, pinchazos y pinchazos.

