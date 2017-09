Louie Tom Fenton, de 12 años de edad, fue continuamente intimidado por sus compañeros de clase debido a que era vegano. Los abusos y burlas fueron tantos, que el menor no lo soportó y se suicidó.

Fenton fue encontrado muerto en su cuarto de baño el pasado 19 de enero, según consignó The Sun. No se encontró ninguna nota dando prueba de que hubiera tenido intensión de suicidarse.

En una carta que fue leída durante la audiencia de investigación, que se desarrolla en la actualidad, su madre, Catherine Fenton, le dijo al tribunal acerca de la intimidación que sufrió en la Escuela Richard Hale en Hertford.

Inglaterra Colegio Richard Hale en Hertford. (Google Maps) Inglaterra

Contó que, una vez, en la cafetería del colegio, uno de sus compañeros, sabiendo que él era vegano, le arrojó pedazos de carne.



Tom Fenton comenzó a fumar para lidiar con el estrés que sufría al ser intimidado. Su madre también dijo que su hijo, desde que llegó al colegio Richard Hale, tenía citas regularmente con el consejero. Y que, un tiempo antes de quitarse la vida, había comenzado a autolesionarse.

A pesar de que su madre se había acercado en numerosas ocasiones a la escuela, la intimidación continuaba. Las notas de la Policía indicaron que Stephen Neate, director del colegio, había dicho que Louie se había convertido en un fumador compulsivo.

La madre del menor, según consignó el citado medio, dijo: "Me preocupa que si él estaba siendo intimidado a tal punto que él quería colgarse, la escuela no hubiera hecho algo para abordarlo y asegurarse de que no vuelva a suceder".

Inglaterra Louie Tom Fenton. (Imagen: Hertfordshire Mercury WS)

Inglaterra

Graeme Fenton, padre del menor, le escribió al forense de Hertfordshire, Geoffrey Sullivan, diciéndole que sentía que Louie no tenía intención de suicidarse. Que esto habría sucedido accidentalmente mientras jugaba.

El fiscal Sullivan dio un veredicto abierto al concluir la investigación, afirmando que no estaba convencido de que Louie quería suicidarse. Después de su muerte, su familia creó una página de Justgiving para recaudar dinero por causas que al menor le importaban.

"De alguna manera, él tenía sabiduría y preocupaciones que no eran propias de un niño de su edad, y en otros aspectos era un muchacho travieso y entusiasta”, dijo su madre, recordándolo.