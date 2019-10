“Lo siento, mamá. No he tenido éxito en mi viaje. Me estoy muriendo porque no puedo respirar” fue el texto que Pham Thi Tra My, una joven vietnamita de 26 años, envió a su madre a través el martes por la noche, solo unas horas antes del hallazgo de un camión con 39 cadáveres de ciudadanos a unos 35 kilómetros al este de Londres, en Reino Unido.

Este mensaje, sin embargo, corrió las alertas respecto a que Pham Thi Tra My sería una de las víctimas que murieron congeladas en el vehículo hallado el pasado 23 de octubre y que a conmocionado a la sociedad británica.

Según informaron los familiares de la joven, ella partió el pasado 3 de octubre rumbo a China. Posteriormente se embarcó rumbo a Francia con destino a Reino Unido, pero fue atrapada y regresó. Para este fin, la familia pagó 38 mil dólares a unos traficantes de personas.

Su hermano, en tanto, aseguró que desde el pasado 23 de octubre perdieron comunicación con la joven por lo que presumen que se encuentra en la lista de fallecidos. Lo último que se supo de ella es que se encontraba en Bélgica desde donde hizo una llamada contando que estaba entrando en un contenedor y que tenía que apagar su celular para que no fuera descubierta.

Tras esa llamada, los padres recibieron los mensajes en los que su hija aseguraba que no podía respirar y les pedía perdón. Esa fue la última vez que supieron de ella.

BUSCAN A SUS FAMILIARES

Otras seis familias de la misma región han mostrado su preocupación por el paradero de sus parientes. Este es el caso de los familiares de Nguyen Dinh Luong, de 20 años, que han compartido un mensaje en Facebook en el que temen que el joven haya muerto en ese camión. La misma situación atraviesan los padres de Bui Thi Nhung, que también esperan noticias sobre el paradero de su hija.

Como se recuerda, la policía del condado inglés de Essex encontró la madrugada del miércoles los cuerpos de ocho mujeres y 31 hombres en el interior de un camión frigorífico. Tras el hallazgo, se detuvo a cuatros sospechosos, entre ellos el conductor del vehículo, en el que se cree que podría haber víctimas procedentes de Vietnam.