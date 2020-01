Hace unos días, dos adolescentes de Reino Unido fueron declarados culpables de apuñalar a un joven de 18 años identificado como Yusuf Mohamed. Sin embargo, además de su violento accionar, un gesto entre ambos ha llamado la atención de las autoridades.

Y es que cámaras de seguridad de la zona aledaña a donde ocurrió la muerte de Mohamed captaron como los agresores chocando los puños en un gesto aparentemente de celebración.

Dos adolescentes británicos chocan los puños tras apuñalar a un joven en el corazón pic.twitter.com/6HS0xma2lQ — RT en Español (@ActualidadRT) January 18, 2020

Según la investigación, William Haines, de 18 años, y su amigo de 17 años apuñalaron, sin motivo aparente, al joven muy cerca de un supermercado en el oeste de Londres el pasado 26 de junio. La víctima quien caminaba por la calle con un grupo de amigos recibió el ataque de Haines en el corazón mientras que su cómplice hizo lo mismo en la pierna de su víctima.

En el juicio, Haines fue hallado culpable del delito de asesinato y posesión de un cuchillo, mientras que el otro adolescente también fue hallado responsable de homicidio involuntario. Ellos serán sentenciados el próximo 24 de febrero a cadena perpetua.

El fiscal a cargo del caso comentó que la víctima “no tuvo tiempo de huir, no tuvo tiempo de hacer nada para protegerse. A diferencia de sus atacantes, no llevaba un arma. No tenía ninguna posibilidad”.