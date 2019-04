Comediante murió de un paro cardíaco durante show en el que bromeaba sobre su muerte

La muerte no sabe de bromas. El último viernes el comediante inglés Ian Cognito falleció de un paro cardiaco fulminante durante una de sus acostumbradas rutinas de Stand Up, en The Artic Bar, ubicado al noreste de Oxford, en Inglaterra

La historia habría pasado desapercibida si no fuera porque durante el show, Cognito bromeó sobre su propia muerte sin pensar que esta le llegaría en ese preciso momento.

"Imagínense si me muero en frente de todos ustedes", dijo el comediante en una parte de su espectáculo. En otro momento bromeó diciendo: " Imagínate que tienes un derrame y te despiertas hablando en galés".

Según contaron algunos asistentes, durante una parte del show, el comediante se sentó en una silla y permaneció inmóvil lo que generó las risas del público que pensaba que esto formaba parte del acto. Sin embargo con el transcurrir de los minutos se percataron que algo no andaba bien.

Uno de los compañeros de Cognito subió al escenario y notó que este no respiraba por lo que pidió que llamen a una ambulancia. Dos enfermeras y un oficial que formaban parte del público le realizaron respiración cardiopulmonar (RCP), pero con la llegada de los paramédicos al lugar se confirmó su deceso.

Paul Barbeli, como era su verdadero nombre, nació en Londres en 1958 y era reconocido en el mundo del Stan Up por su rutinas cargadas de humor negro. Él comenzó su carrera a mediados de la década de 1980 y era muy respetado en éste género.