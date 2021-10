Cyril Hardy, un anciano de 80 años y acusado de delitos sexuales, evitó ir a la cárcel después de que un juez determinara que es vulnerable al COVID-19. Sus casos de violación se remontan a 50 años en el Reino Unido.

El medio británico Manchester Evening News señaló que la última denuncia contra este agresor ocurrió en el 2017, cuando intentó captar a una niña de 14 años a través de MeetMe y WhatsApp. Sin embargo, esta menor era un señuelo creado por Stacey MacDonald, de 29 años y miembro del grupo de persecución de pedófilos ‘Parents Standing Together For Our Kids’ (Padres unidos por nuestros hijos).

Alexandra Sutton, la fiscal encargada del caso, señaló que entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2017, Hardy le dijo a ‘Atara’ -la niña señuelo- que quería que viviera con él, se casara y tuvieran hijos. El 18 de noviembre, el hombre quedó con ‘Atara’ en la estación Victoria, en Mánchester, pero fue filmado por miembros de la ONG y detenido por la Policía.

En su vehículo se encontró una botella de perfume, un iPhone y una tarjeta de regalo de iTunes.

Daniel Gaskrell, el abogado defensor, describió a Hardy como “un anciano solitario que buscaba el consuelo de extraños, y que estuvo dentro y fuera de matrimonios”.

El juez HHJ Lawton criticó la demora de dos años en el caso y dijo que no habría tenido reservas de enviar a Hardy a prisión, a pesar de su edad.

Pero debido al tiempo que tomó para que se llevara a cabo la audiencia, el juez Lawton indicó que ahora Hardy es vulnerable al COVID-19, debido a que padece una enfermedad cardíaca isquémica y es diabético.

“Ella dejó en claro que solo tenía 14 años y esto no te disuadió de ninguna manera”, le reclamó durante el juicio el juez Lawton al acusado.

“Dijiste que (ella) debería darte hijos y te despediste con múltiples besos en numerosas ocasiones. Tenías regalos en tu auto para Atara. Esto sugiere a un hombre que vive en un mundo de fantasía absoluta, pensando que una niña de 14 años te encontraría atractivo”, señaló.

Según señaló el medio británico, Hardy ya habría sido condenado a 7 años por agresiones sexuales.

El juez dijo que la cantidad de tiempo que el caso había estado “pendiente” era “inexplicable e inaceptable”.

Lawton condenó a Hardy a 18 meses de prisión suspendida, 30 requisitos de actividades de rehabilitación y diez años en el registro de delincuentes sexuales, así como una orden de prevención de daños sexuales.

