Reina Isabel II le regala a Donald Trump libro de Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial

La reina Isabel II le regaló a Donald Trump un libro de Winston Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial, mientras Melania recibió una caja de plata especialmente encargada con la tapa esmaltada durante la visita del presidente y la primera dama de Estados Unidos a Reino Unido.

El libro escrito por el ex primer ministro Winston Churchill, que gobernó Reino Unido durante el conflicto, es de color carmesí con decoración de oro en la cubierta exterior.

Trump conmemorará el 75 aniversario de los desembarcos del Día D durante la Segunda Guerra Mundial en su estadía de tres días y ha sido tratado con toda la pompa real británica durante un banquete el lunes.

Donald y Melania Trump le llevaron a la reina un broche de plata y seda de Tiffany & Co. en un joyero de madera personalizado de la Casa Blanca, mientras su marido Felipe recibió una chaqueta personalizada del Air Force One y una primera edición firmada de la autobiografía del ex general estadounidense James Doolittle.

La visita de Estado de tres días fue presentada como una oportunidad para celebrar la "especial relación" de Reino Unido con Estados Unidos, fortalecer los lazos comerciales en un escenario posterior al Brexit y reafirmar la cooperación en seguridad antes del aniversario 75 de los desembarcos del Día D en la Segunda Guerra Mundial.

"El vínculo entre nuestras naciones se selló para siempre en esa gran cruzada", dijo Trump en un discurso durante el lujoso banquete en su honor en el Palacio de Buckingham.

"Al honrar nuestra victoria y herencia compartidas, afirmamos los valores comunes que nos unirán por mucho tiempo en el futuro: libertad, soberanía, autodeterminación, el estado de derecho y la referencia a los derechos que nos otorga el Dios todopoderoso".

Si bien el presidente 45 de Estados Unidos elogió a la monarca de 93 años, su visita fue empañada por sus opiniones sobre la salida de Reino Unido desde la Unión Europea y sobre el posible sucesor de Theresa May como primer ministro y una disputa con la compañía china Huawei.

Durante su vuelo a la capital británica, reavivó incluso una disputa con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien describió como un " absoluto perdedor", luego de que el laborista escribió el domingo que Reino Unido no debería extender la alfombra roja para Trump.



Fuente: Reuters