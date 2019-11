Bahareh Zare Bahari es una reina de belleza iraní que vivía de manera tranquila hasta que mostró su apoyo al líder opositor exiliado, Reza Pahlavi, al posar con una imagen de él junto a una bandera de la antigua monarquía iraní, durante su participación en el concurso de belleza Miss Intercontinental que se celebró en Manila.

Por el momento, Bahari, se refugia en el aeropuerto de Manila, en los espacios que permanecen todo el tiempo iluminados y donde se quedará hasta que respondan su solicitud de asilo para evitar que la deporten, pues asegura que sería su destino a la muerte.

"Todas las paredes aquí son blancas, la cama es blanca, todo es blanco... siempre hay luz aquí. Cuando reviso mi teléfono no puedo entender si son las 7 de la mañana o las 7 de la tarde. Pierdo el tiempo, a veces pierdo la cabeza”, dijo la reina de belleza.

“No estoy en buen estado”, dijo la mujer de 31 años al periódico The Guardián desde el aeropuerto internacional Ninoy Aquino, desesperada porque alega que sería asesinada si regresa a su patria. “Mi cabello ha comenzado a caerse, está en malas condiciones debido al estrés. No tengo privacidad aquí, porque no hay puerta en la habitación, así que siempre me preocupo cuando quiero cambiarme de ropa”, expresó abrumada.

Ante esta situación, ella considera que esta persecución se debe a su activismo social en Irán. Bahari dijo que se convirtió en maestra allí porque quería que las niñas aprendieran que “no son cosas, no son juguetes, son humanos y tienen los mismos derechos que los niños”.

“El régimen está en contra de los activistas políticos y es anti-mujeres. Están tratando de silenciarme, de asustar a otras mujeres en Irán para que se callen”, aseguró.