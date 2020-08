La guerra está declarada. El presidente Donald Trump anunció el viernes que prohibirá en Estados Unidos la red social TikTok, por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China.

“En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos”, dijo Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One. Un punto de partida obvio sería ordenar a Apple y Google que eliminen la aplicación de sus tiendas en línea.

TikTok, una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo.

La plataforma es objeto de una investigación de CFIUS, la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional.

Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje, pero la compañía ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín.

Steven Mnuchin, el secretario estadounidense del Tesoro, dijo el miércoles que haría una "recomendación" sobre la plataforma a la Casa Blanca esta semana.

¿UNA SALIDA?

ByteDance de China acordó retirar sus operaciones de TikTok en los EE. UU., según un informe de Reuters . Según el acuerdo, Microsoft se haría cargo de la administración de los datos de los usuarios con sede en Estados Unidos. El acuerdo permite que otra compañía además de Microsoft opere TikTok en los Estados Unidos. Esto permitiría que el servicio continúe operando en los Estados Unidos, evitando la presunta orden ejecutiva amenazada por el presidente Trump.

Supuestamente, ByteDance había buscado previamente un acuerdo que le permitiría a la compañía retener una participación minoritaria en la compañía.

Según este nuevo acuerdo, Microsoft se encargaría de proteger los datos de los usuarios con sede en EE. UU., Y otra empresa con sede en EE. UU. podría operar TikTok.

Seguridad nacional

TikTok podría convertirse en la próxima víctima de las tensiones entre China y la administración Trump.

TikTok ha tenido que defenderse a menudo de sus vínculos con China, donde ByteDance posee una aplicación similar pero con otro nombre. Siempre ha negado que comparta información con las autoridades chinas y aseguró que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido.

El viernes, antes del anuncio de Donald Trump, algunos medios estadounidenses aseguraron que el presidente iba a obligar al grupo ByteDance a vender TikTok.

Según The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg, el presidente se disponía a firmar una orden oficial para obligar a la casa matriz china a separarse de la popular aplicación estadounidense en nombre de la protección de la seguridad nacional.

La red social no quiso comentar las informaciones sobre la supuesta venta forzada, limitándose a afirmar que "confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok".

"Cientos de millones de personas vienen a TikTok para entretenerse y conectarse, incluida nuestra comunidad de creadores y artistas que viven gracias a la plataforma", agregó TikTok.

Pero en lugar de la venta, Trump anunció su prohibición en Estados Unidos que será efectiva a partir de este sábado.

¿QUÉ DICE TIKTOK?

Hace unos días, TikTok se comprometió a tener un alto nivel de transparencia y a permitir el control de sus algoritmos para tranquilizar a usuarios y reguladores.

"No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten", dijo el directo ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, esta semana.

"Todo el sector de actividad está siendo examinado con atención y con razón. Debido a los orígenes chinos de la empresa, estamos siendo examinados todavía con más atención. Lo aceptamos y aceptamos el reto", dijo Mayer.

James Lewis, jefe del programa político de tecnologías en el Center for Strategic and International Studies, cree que el riesgo de seguridad por utilizar TikTok es "cercano a cero". En cambio, "pareciera que ByteDance podría estar sometida a presión por Pekín", declaró.

La red social también está en la mira en otros países. India la puso al frente de una lista de 59 aplicaciones que prohibió el 30 de junio en su territorio, para "garantizar la seguridad y la soberanía del ciberespacio indio".

Pakistán, país musulmán muy conservador, lanzó recientemente una “última advertencia” a la aplicación para que retire de su plataforma contenidos considerados “inmorales, obscenos y vulgares”.

“Cien millones de estadounidenses vienen a TikTok para entretenerse y conectarse. Hemos contratado a casi 1,000 personas para nuestro equipo de EE. UU. Solo este año, y estamos orgullosos de contratar a otros 10,000 empleados”, señala la empresa, citada por BBC.

“Los datos de usuario de TikTok en EE. UU. se almacenan en EE. UU. con controles estrictos sobre el acceso de los empleados. Los mayores inversores de TikTok provienen de EE. UU.”, sigue explicando la compañía, tras remarcar que están comprometidos con proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Cronología de TikTok

De acuerdo con la BBC

Marzo de 2012: Bytedance se establece en China y lanza Neihan Duanzi, una aplicación para ayudar a los usuarios chinos a compartir memes

Septiembre de 2016 : Bytedance lanza la aplicación de video de formato corto Douyin en China

Agosto de 2017: se lanza una versión internacional de Douyin bajo la marca TikTok en algunas partes del mundo, pero no en los EE. UU. En este momento

Noviembre de 2017: Bytedance compra la aplicación de música de sincronización de labios Musical.ly

Mayo de 2018: TikTok declaró la aplicación de iOS sin juego más descargada del mundo durante los primeros tres meses del año, por la firma de investigación de mercado Sensor Tower

Agosto de 2018: Bytedance anuncia que cerrará Musical.ly y trasladará a los usuarios a TikTok

Febrero de 2019: TikTok es multado en EE. UU. por el manejo de Musical.ly de los datos de menores de 13 años

Octubre de 2019: Mark Zuckerberg de Facebook critica públicamente a TikTok, acusándolo de censurar las protestas.

Noviembre de 2019: Cifus abre una investigación de seguridad nacional sobre TikTok

Mayo de 2020: TikTok contrata al ejecutivo de Disney Kevin Meyer para convertirse en el director ejecutivo y director de operaciones de Bytedance de la división

Julio de 2020: el secretario de Estado de EE . UU., Mike Pompeo, y luego el presidente Trump, dicen que TikTok puede ser prohibido

