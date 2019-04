La Real Academia Española se disculpa por error en respuesta a usuario de Twitter

La Real Academia Española (RAE) protagonizó un episodio más que singular a través de las redes sociales. La institución que se encarga de la "regularización lingüística" a través de normas cometió un grave error en la escritura al responder la interrogante de un usuario y no tuvo otra opción que pedir disculpas.

El hecho sucedió cuando una persona a través de Twitter le consultó a la @RAEinforma sobre el uso adecuado de las mayúsculas en las palabras que contengan "san" y "santo".

"Buenos días, RAEinforma. ¿Podrían resolverme la siguiente duda? ¿La palabra san/santo ha de escribirse con mayúscula al referirnos a santos en concreto? Muchas gracias por su tiempo", pregunta el usuario.

Luego de unas horas, la Real Academia Española indica que las palabras "san" se escriben con minúsculas.

"El tratamiento «san» se escribe siempre con minúsculas en las denominaciones de santos: «san Juan de La Cruz», «santa Teresa de Jesús», «san Lucas», «san Juan»", resolvió la duda del usuario en Twitter.

Error de la RAE. (Foto: Captura) Error de la RAE. (Foto: Captura) Error de la RAE. (Foto: Captura)

Sin embargo, el error no lo dejó pasar una persona que estaba atenta a la respuesta. "Veo que escribes '...de La Cruz'. ¿Ese 'La' es mayúscula siempre? Creía que no. ¿Entonces sería Juan Sánchez de La Cruz y no Juan Sánchez de la Cruz?", cuestionó.

La Real Academia Española tuvo que disculparse tras aceptar su error. "Discúlpenos. Lo correcto es escribir «san Juan de la Cruz», con la preposición y el artículo en minúsculas", puntualizó.