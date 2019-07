Quito elimina certamen de belleza: "Reconocemos a la mujer como un ser humano integral y diverso"

Un gran cambio vienen dando algunos municipios latinoamericanos en busca de fomentar la inclusión y el respeto a la mujer. Este es el caso del municipio de Quito en Ecuador que decidió retirar el tradicional concurso de belleza de este año.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, s e informó la suspensión de este evento que, según se explica, está enmarcada dentro de las políticas de revalorización a la mujer.

"Reconocemos a la mujer como un ser humano integral y diverso, la belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada", publicó esta comuna.

Reconocemos a la mujer como un ser humano integral y diverso, la belleza es subjetiva y no debe ser evaluada ni encasillada. #QuitoGrandeOtraVezpic.twitter.com/pXCiIpFPze — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) 16 de julio de 2019

La presidenta del Patronato San José, Liliana Yunda, informó en la radio Francisco Stéreo que "no es el momento adecuado" para realizar la elección. Asimismo criticó la discriminación a la que son sometidas algunas mujeres por no cumplir con ciertos requisitos estéticos.



"Considero que la elección de la reina ha perdido vigencia y a una mujer no se le puede discriminar porque no es rubia o porque no tiene los ojos verdes o porque no tiene las medidas adecuadas, 90-60-90, creo que es el momento de no continuar con la elección de la reina y más aún cuando se está afrontando un déficit económico", aseveró.