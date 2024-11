¿Quién es Yamandú Orsi, el izquierdista que llega a la presidencia de Uruguay?

Yamandú Orsi, nacido el 13 de junio de 1967 en Santa Rosa, Canelones, Uruguay, es el discipulo de José Mujica, expresidente de Uruguay y líder de Movimiento de Participación Popular (MPP).

Orsi ganó esta noche el balotaje que lo llevará a la presidencia representando al Frente Amplio.

Es profesor de historia y comenzó su trayectoria pública como dirigente local. Fue electo intendente de Canelones en 2015, cargo en el que fue reelecto en 2020.

El mismo Orsi ha dicho que Mujica ha sido su mentor, y que la relación de ambos trasciende a lo político.

SU RELACIÓN CON PEPE MUJICA

Según ha declarado Orsi, Mujica le transmitió su filosofía de vida austera y su visión "de una política basada en la ética, la justicia social y la cercanía con el pueblo".

A pesar de esta relación, algunos analistas consideran que ha sabido equilibrar la influencia de Mujica con su estilo propio.

Pero durante su gestión en la Intendencia de Canelones, Orsi implementó políticas alineadas con el pensamiento de Mujica.

En 2024, Orsi se presentó como candidato presidencial por el Frente Amplio, con el respaldo explícito de Mujica, quien lo describió como “un hombre del pueblo con la capacidad de liderar un nuevo capítulo en la historia de Uruguay”.

Esta relación, forjada en la lealtad, resalta la continuidad y también la renovación generacional de la izquierda.

Durante la campaña, según El País de España, a Orsi no se lo escuchó debatir ideas ni propuestas con sus adversarios: "Se rumoreó que el comando de campaña del Frente Amplio (FA) había decidido no exponer al candidato. “Está escondido”, dijeron desde el oficialismo en su versión más afilada. Los analistas especularon y el paquete de elucubraciones incluyó, cómo no, el modo canario, cierto trastabilleo en el habla. Se dijo que existía el temor de que se entreverara y metiera la pata, como si de un advenidizo se tratara".

Orsi enfrentó una denuncia en marzo: se le acusó de haber golpeado a una trabajadora sexual trans. El candidato lo desmintió públicamente. “En política no vale todo. No es sano para nuestra democracia, no es sano para mi partido, ni que hablar para mi familia”, escribió en X. Luego se conocería que el caso fue armado por sus críticos.

El Observador de Uruguay reseña que Paula Díaz, la supuesta agraviada, confesó en televisión que no solo había mentido, sino que quien había orquestado la situación era Romina Celeste Papasso, una activista transgénero ex militante del Partido Nacional.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: