¿Quién es el presentador de Fox que será el ministro de Defensa de Donald Trump?

Pete Hegseth, de 44 años, es coconductor del programa Fox & Friends Weekend de Fox News Channel, un medio que siempre se ha mostrado a favor de Donald Trump. Fue en este escenario, donde el presentador hizo amistad con el ahora electo presidente.

Hegseth -colaborador de la cadena desde 2014- nunca ocultó su simpatía con Trump. Ahora, la noticia es que será secretario de Defensa.

“Me honra anunciar que he nombrado a Pete Hegseth para ser el secretario de Defensa de mi Gobierno”, informó el líder republicano en un comunicado.

El presentador sirvió en la Guardia Nacional Terrestre -cuerpo militar auxiliar- de los Estados Unidos y estuvo destinado en la base de Guantánamo, Irak y Afganistán.

Natural de Minnesota, Hegseth se graduó en la Universidad de Princeton, donde fue editor de The Princeton Tory, una revista conservadora, para la que escribió sobre cómo vio derribada la estatua de Sadam Husein en Bagdad en 2003.

Tiene un máster en políticas públicas por la Harvard Kennedy School.

“Peter ha dedicado su vida entera a ser un guerrero de las tropas, y al país. Pete es duro, inteligente y un verdadero creyente en América Primero”, afirmó Trump.

“Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos quedan avisados - Nuestras Fuerzas Volverán a Ser Grandes, y Estados Unidos Nunca Retrocederá”, escribió el presidente electo en un comunicado donde resaltó el uso de las mayúsculas.

Al frente del Pentágono, una de las grandes prioridades del presentador de televisión será, según adelantó el propio Trump, poner fin a las políticas de la era del presidente Joe Biden para fomentar la inclusión y la diversidad en las filas.

El presentador de televisión apoyó al candidato republicano desde el comienzo de su primera campaña electoral en 2016. Gracias a esta cercanía, en no pocas ocasiones lo entrevistó.

Hegseth es autor de The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free (La guerra contra los guerreros: Detrás de la traición de los hombres que nos mantienen libres), libro que fue publicado a principios de este año.

El anuncio fue recibido con desconcierto y preocupación. Y es que expertos de alto nivel en seguridad nacional quedaron fuera, a pesar de que el conservador conductor de televisión no es precisamente la figura con mayores credenciales en el tema.

Hegseth se volvió viral y fue demandado después de golpear a un sargento mayor del ejército de EEUU en el brazo con un hacha arrojada descontroladamente durante un segmento de Fox & Friends de 2015. El video del incidente muestra el hacha volando sobre un objetivo y golpeando a Jeffrey Prosperie, baterista de la banda de campo Hellcats de West Point, que había sido invitado al espectáculo por el 240 aniversario de la fundación del Ejército.

Fox News, que también fue nombrada en la demanda, calificó el incidente de “desafortunado y completamente involuntario”.

EL PENSAMIENTO DE HEGSETH

Hegseth ha presionado para que el ejército sea más letal y ha dejado claro que permitir que las mujeres presten servicio en roles de combate perjudica ese esfuerzo.

“Todo lo que tiene que ver con que hombres y mujeres presten servicio juntos hace que la situación sea más complicada, y la complicación en el combate significa que las bajas son peores. Lo que digo es que no deberíamos tener mujeres en puestos de combate: no nos ha hecho más eficaces, no nos ha hecho más letales, ha hecho que la lucha sea más complicada”, declaró.

