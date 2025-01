¿Quién es el chef español que fue despedido por Donald Trump y cuál fue la razón?

Donald Trump tomó una decisión que nadie se esperaba: despidió al reconocido chef José Andrés. Lo hizo en su primer día como presidente de Estados Unidos.

¿Quién es el cocinero y por qué se tomó esta medida?

José Andrés Puerta, fundador de la ONG World Central Kitchen, tenía el puesto de asesor presidencial en deportes, ejercicio y nutrición en el mandato de Joe Biden.

“Mi Oficina de Personal Presidencial está en proceso de identificar y destituir a más de mil designados presidenciales de la administración anterior que no están alineados con nuestra visión de Make América Great Again (Hacer que América vuelva a ser grande)”, escribió este martes en Truth Social, red social lanzada por su propia compañía.

José Andrés fue nombrado asesor del Gobierno de Joe Biden en marzo de 2022. Su designación exacta era la de copresidente del Consejo de Deportes, Fitness y Nutrición por ser un “innovador cocinero reconocido internacionalmente”.

El 4 de enero fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto que se concede en Estados Unidos. En 2015, con Barack Obama como presidente, fue condecorado con la Medalla Nacional de Humanidades.

La razones del despido se desconocen, pero ha trascendido que Trump mantenía diferencias con José Andrés desde su primera etapa como presidente.

Se sabe que el chef pensaba instalar un restaurante en una de las torres Trump, pero cuando estaba realizando todas las gestiones de apertura, no le empezó a gustar el discurso antiinmigración de Trump y decidió romper el contrato.

“Íbamos a ser socios, pero no me gustó su forma de hablar de los inmigrantes. Yo quería hacer un restaurante de éxito en un hotel que él tenía alquilado al gobierno los Estados Unidos. Él nos hace socios, pero en el momento en que él pasa los límites de lo que yo considero lógico con los inmigrantes decido romper el contrato”, declaró José Andrés hace unos años en el programa ‘Planeta Calleja’. Entonces, Trump no le habría perdonado el desaire.

TRAYECTORIA

José Ramón Andrés Puerta, de 55 años, nació en Mieres, Asturias, España. A los cinco años, su familia se trasladó a Barcelona, donde descubrió su pasión por la cocina desde temprana edad.

A los 15 años, ingresó en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona y compaginó sus estudios con el aprendizaje en el prestigioso restaurante El Bulli, dirigido por Ferran Adrià.

En 1991, José Andrés se trasladó a Estados Unidos, donde estableció una exitosa cadena de restaurantes bajo su empresa, José Andrés Group, que incluye establecimientos en ciudades como Washington D.C., Miami, Los Ángeles y Las Vegas.

La organización sin fines de lucro World Central Kitchen, que fundó en 2010, se dedica a proporcionar comidas en respuesta a desastres naturales y crisis humanitarias en todo el mundo.

World Central Kitchen surgió a partir de una idea simple: "cuando hay hambre, manden cocineros. No mañana, hoy".

Los primeros siete años después de que José fundara World Central Kitchen, la organización se centró en programas de resiliencia, invirtiendo en soluciones a largo plazo relacionadas con la alimentación en el Caribe y Centroamérica.

WCK comenzó un programa de Cocinas Limpias para apoyar la transición de las comunidades para que dejen de cocinar en peligrosas estufas de leña y carbón. Tras varios años, José y WCK construyeron y abrieron École des Chefs, una escuela culinaria en Puerto Príncipe bajo la dirección de Mi-Sol Chevallier, una de las chefs más respetadas de Haití.

La organización se retiró de Gaza el año pasado tras servir más de 64 millones de comidas a palestinos necesitados.

