El 19 de abril fue un día de celebración en la oposición venezolana, no solo por la ratificación y confirmación de la candidatura consensuada del embajador Edmundo González Urrutia como cabeza de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sino porque llegaron a buen puerto las tensas negociaciones iniciadas días atrás. ¿Negociaciones internas entre María Corina Machado, Corina Yoris u otros importantes decisores de la alianza evaluando el futuro de esta nueva opción electoral? No, lides por desavenencias con la propia familia del hoy contendiente de la dictadura chavista.

Fuentes ligadas a la campaña política de Vente Venezuela, partido de Machado con presencia en todo el territorio llanero, consultadas por Perú21 aseguran que González, de 72 años, era un “diplomático retirado, que tenía su vida entre Costa Rica y Venezuela, y hubo que convencerlo” para que asuma la postulación.

Los momentos de mayor entrampamiento fueron con su familia, con quienes los referentes de la oposición tuvieron que conversar porque “se oponían”. Días de conversaciones terminaron porque González “entendió la responsabilidad histórica que tenía”. Sin embargo, sostienen las fuentes, aceptó “bajo ciertas condiciones”.

UN PERFIL DISTINTO

No pasaron uno ni dos, sino cinco días para que González Urrutia se pronuncie oficialmente como candidato de la PUD. A través de un video publicado en sus redes sociales el 24 de abril, calificó su designación como “honrosa”, y dijo que su candidatura representa a “todos los que quieren un cambio en nuestro país”. “Fue una decisión que no esperé; por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje”, continuó.

Acto seguido, indicó que su principal reto es “apostar por la recuperación de Venezuela”. Recordó la enorme diáspora de venezolanos, quienes abandonaron su país por las medidas arbitrarias y perjudiciales de la dictadura de Nicolás Maduro. Habló de inflación, desigualdad y persecución de ideas en una nación sin independencia de los poderes públicos.

“Hemos recibido incontables manifestaciones de solidaridad. Es la hora de poner de lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio”, culminó su mensaje.

González Urrutia, de un perfil mucho más mesurado que figuras con mayor difusión mediática como la propia María Corina Machado, o como, en su momento, Henrique Capriles o Juan Guaidó, no participará de los momentos más duros de la campaña electoral. Probablemente no estará en mítines, caminatas ni pronunciará discursos confrontacionales contra el régimen autoritario entornillado 25 años en el poder.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que “no lo vas a ver mucho; él surge como un ‘candidato tapa’, que es como una carta que uno tiene oculta para usarla en un momento determinado”. Este último apelativo tiene relación con que el embajador apareció casi de la nada como opción, ante las ilegales inhabilitaciones de Machado y Yoris, para que la oposición asegure un espacio en el balotaje del 28 de julio próximo.

“Hubo que hablar con su familia, que se oponía a que postule porque han visto el maltrato y las arbitrariedades de la dictadura en contra de los opositores y no querían que González Urrutia pase por eso. Entonces, él aceptó pero bajo ciertas condiciones, porque su familia tenía temor”, relatan.

Aunque la información inicial sobre él refería que estuvo vinculado a Hugo Chávez, quien empezó la dictadura y dejó en el Palacio de Miraflores a Maduro, los informantes refieren que es un diplomático de carrera, que ingresó al servicio en los años 60 y coincidió con Chávez durante sus primeros años de gobierno, pero “no fue un diplomático insertado” por el régimen.

El éxito de su campaña debe servir para empezar a arar el terreno baldío de la democracia en Venezuela.

