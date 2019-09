Un extraño caso policial, que parece haber sido sacado de la ciencia ficción, ha sorprendido a las autoridades estadounidenses , luego que encontraran a una ‘niña’ con enanismo y que sus padres adoptivos la habían abandonado.

La pareja conformada por Michael y Kristine Barnett, quienes ya contaban con tres hijos, tomaron la decisión de adoptar a Natalia, una niña ucraniana que padece de enanismo y que, según la agencia de adopción, tenía seis años.

Luego de hacer los trámites respectivos, la pareja llevó a Natalia a su hogar, ubicado en Indianapolis, sin imaginar la ingrata sorpresa y los años de terror que les esperaban.

NO TENÍA SEIS AÑOS

Kristine Barnett, supo que habían sido víctimas de una estafa cuando decidió darle un baño a la pequeña. “Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía seis años y era muy evidente que no tenía esa edad”, reveló la madre adoptiva.

En ese momento, la pareja decidió llevar a la pequeña al médico para que le realizaran una serie de estudios a fin de determinar qué era lo que sucedía. Los primeros resultados estimaron la edad real de la niña en 8 y luego en 12 años, pero estos estudios no eran del todo concluyentes debido a su condición: displasia espondiloepifisaria congénita, según informa Washington Post.

Pero eso no es todo, los exámenes psicológicos determinaron que Natalia sufría una sociopatía, pues había empezado a mostrar una serie de conductas perturbadoras como escribir con sangre en los espejos y hacer dibujos sugerentes en los que mostraba su deseo de matar a sus padres.

“Se quedaba de pie junto a nosotros en medio de la noche. No se podía dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos punzantes”, agregó Kristine.

En 2012, la Corte Superior del Condado de Marion, en Indianápolis, concluyó que Natalia nació en realidad en 1989, basándose en evidencias médicas. Por lo que los padres lograron cambiar legalmente la edad de la pequeña a 22 años.

NO SOPORTARON MÁS

Finalmente la pareja no soportó más la situación. En 2013, aprovechando que Jake Barnett, uno de sus hijos biológicos con asperger que demostró ser un genio para las matemáticas, ingresó al prestigioso Instituto Perimeter de Física Teórica en Waterloo, la familia se mudó a Canadá, pero dejaron a Natalia en un apartamento en Lafayette, Indiana, según informa el medio estadounidense.

La pareja estuvo pagando el alquiler del apartamento por varios meses, pero no pagaban nada más. Sin embargo, al dejar de pagar, la policía tuvo la autorización de desahuciar al inquilino, momento en el que se toparon con la supuesta niña. Ella afirmó a las autoridades que tenía 9 años y que sus padres la habían abandonado.

INICIO DEL JUICIO

Inmediatamente, las autoridades iniciaron el rastreo de los padres de la pequeña y lograron emitir una orden de arresto por abandono infantil para Michael y Kristine Barnett, quienes pagaron una fianza de US$ 5 mil para permanecer en libertad.

“Los medios de comunicación me están tachando de abusadora infantil, pero no hay ningún niño aquí. Natalia era una mujer. Tenía la regla. Dientes de adulto. Nunca creció ni una pulgada, algo que puede ocurrir incluso con niños con enanismo. Todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas graves que sólo se diagnostican en adultos", explicó la madre a medios locales.

Según un nuevo informe médico presentado por la policía, basado en la densidad ósea, aseguraron que Natalia era una adolescente y todavía menor de edad al momento de ser encontrada por la policía, pues habría tenido 12 o 13 años en el momento en el que los Barnett la dejaron en el apartamento y se fueron a Canadá, aunque legalmente estaba a mediados de los 20 años.

Pese a los informes anteriores y la edad legal de Natalia, el Departamento del Sheriff del Condado de Tippecanoe defendió este último y lo usó para iniciar un juicio en contra de la pareja, por lo que ahora deberán presentarse en la primera audiencia en la Corte Superior de Tippecanoe, en Lafayette.