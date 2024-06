Hasta hace unas horas, el mundo de la academia y el pensamiento crítico se vieron afectados por la presunta muerte de Noam Chomsky, lingüista estadounidense de origen judío y una de las figuras intelectuales más influyentes de la actualidad.

Diferentes rumores apuntaban a que el intelectual de 92 años había fallecido tras sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV) en un hospital brasileño.

Sin embargo, tras el paso de las horas, se desmintió lo afirmado por muchos medios y fue la esposa de Chomsky quien aseguró que el lingüista sigue vivo. “No, no es verdad (que esté muerto). Él está bien”, dijo Valeria Wasserman.

Además, trascendió que Chomsky abandonó el establecimiento médico donde se encontraba para seguir un tratamiento en casa.

¿Quién es Noam Chomsky?





Noam Chomsky nació en Filadelfia en diciembre de 1928, Chomsky fue criado entre inmigrantes judíos de Europa oriental y su infancia estuvo marcada por las carencias de la Gran Depresión, la lucha de clases y el contacto con pensadores anarquistas, ideologías que lo acompañaron toda su vida.

Aunque su carrera académica estuvo centrada en la Lingüística, donde realizó avances significativos sobre el nacimiento del lenguaje, fue su activismo político el que le otorgó un lugar prominente como uno de los críticos más importantes del gobierno de Estados Unidos. Chomsky se destacó por su oposición a la Guerra de Vietnam, el imperialismo estadounidense y las intervenciones en Centroamérica e Irak.

Hasta antes de su enfermedad, Chomsky era profesor en la Universidad de Arizona y profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Su legado académico y político se refleja en más de 100 libros que escribió, en los cuales abordó diversos temas críticos. En al menos cuatro de estos libros, cuestionó el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, denunciando abusos y campañas militares contra el pueblo palestino, lo que le generó fuertes señalamientos.

Chomsky también dejó una marca indeleble en la interpretación de los medios de comunicación junto al académico Edward S. Herman con el libro “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” (La fabricación del consentimiento: La economía política de los medios de comunicación), conocido en español como “Los guardianes de la libertad”. Este trabajo cambió la manera en que se analizan los medios de comunicación y su rol en la sociedad.

Sus conferencias, clases y mensajes, que han sido ampliamente difundidos en YouTube, tienen millones de visitas, demostrando su influencia perdurable. Uno de los debates más históricos que protagonizó fue con el filósofo Michel Foucault sobre la naturaleza humana en 1971, el cual sigue siendo objeto de estudio y discusión.

En uno de sus libros más recientes, “Requiem for the American Dream”, Chomsky documentó cómo las élites económicas han tomado un mayor control en Estados Unidos, afectando las posibilidades de superación y ampliando las desigualdades en el país.

