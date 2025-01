¿Qué gobiernos de América Latina apoyan a Nicolás Maduro?

Este 10 de enero corresponde que en Venezuela se realice el traspaso de mando. Sin embargo, el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de la contienda y anunció que jurará nuevamente, a pesar de que la oposición reveló las actas que demuestran una contundente victoria de Edmundo González.

Si bien gran parte de la comunidad internacional ha anunciado que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro e incluso han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, hay gobiernos que aceptan y aplauden la continuidad del chavismo en el poder.

Acérrimos aliados

Bolivia

Desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006, Bolivia ha sido un leal aliado del chavismo, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. A pesar de la disputa política entre Morales y el presidente Luis Arce, el mandatario continúa con la política exterior de su antecesor.

Es así como fue uno de los primeros gobiernos en saludar al autócrata venezolano por su fraudulenta victoria.

"Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio", escribió en su cuenta de X el día siguiente de los comicios.

Cuba

La dictadura de Cuba también ha sido un aliado incuestionable del régimen chavista desde 1999. El dictador de la isla, Miguel Díaz Canel, felicitó a Maduro también un día después de los cuestionados comicios.

"Conversé con el hermano Nicolás Maduro para transmitirle calurosas felicitaciones a nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos por el histórico triunfo electoral logrado", señaló el dictador en su cuenta de X.

México

El gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mantiene una postura condescendiente con la dictadura de Nicolás Maduro. Si bien AMLO inicialmente aseguró que esperaría las actas electorales para determinar un ganador, su postura evolucionó favorablemente al dictador venezolano.

La presidenta mexicana anunció el lunes que enviará a un representante a la juramentación de Maduro este viernes.

"En el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir", dijo.

Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, saludó al autócrata venezolano el 29 de julio.

"Nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolas Maduro y al valiente pueblo de Venezuela", escribió la mandataria centroamericana en su cuenta de X.

No obstante, a pesar de la felicitación, Castro no asistirá a la toma de posesión de Maduro. El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, anunció que se enviará a una delegación.

Nicaragua

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, fue uno de los primeros jefes de Estado en felicitar a Nicolás Maduro. Ambos mantienen la misma línea ideológica y sus gobiernos tienen diversas denuncias por autoritarismo y violaciones de derechos humanos.

"A vos Nicolás presidente, a Cilia (Flores), al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), a la juventud, y todas las familias venezolanas, nuestro homenaje y saludo, en honor, gloria y por más victorias. ¡Siempre más allá!", señaló minutos después de que el Consejo Nacional Electoral venezolano ofrezca los cuestionados resultados.

Reconocimiento ambiguo

Brasil

Brasil resultó ser una sorpresa, inicialmente, al no reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Ante ello, el presidente Lula da Silva exigió que se muestren las actas para transparentar los resultados electorales. Sin embargo, con el pasar de los meses su postura fue menguando.

Medios brasileños informaron que Lula da Silva enviará a su embajadora en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, a la toma de mando del dictador venezolano.

Colombia

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura ambigua con la fraudulenta victoria de Maduro. El mandatario colombiano aseguró que no habría ningún reconocimiento si no se mostraban las actas de las mesas de votación.

No obstante, en diciembre de 2024, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una moción instando al jefe de Estado a que no asista a la ceremonia de investidura. Esto fue mal recibido por Petro, quien dijo: "Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy".

El vicecanciller Jorge Rojas anunció que el gobierno colombiano enviará una delegación a la ceremonia.

“El Gobierno de Colombia y muchos gobiernos de la región van a enviar a algún representante al acto de posesión del presidente Maduro”, indicó.

