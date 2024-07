A propósito del fallo de Microsoft Windows que inhabilitó todas las computadoras y dispositivos digitales de los aeropuertos, bancos y medios de comunicación que usaban ese sistema operativo, surgió la pregunta: ¿Qué y cuán peligroso es un apagón informático mundial?





¿Qué es un apagón informático?

Pues, antes de entrar al mundo informático, vale recordar que un apagón eléctrico o un corte de agua, por citar dos ejemplos, son aquellos momentos donde seguimos teniendo el foco o el caño, pero estos no funcionan; es decir, no tenemos ni luz ni agua. Los dos objetos citados se vuelven inútiles.

De la misma forma, cuando vamos a un agente o a una agencia de banco para realizar alguna operación financiera y, cuando nos atienden, nos dicen que “no hay sistema”. Pues, los colaboradores de la empresa están ahí, las computadoras están ahí, los lectores de tarjeta están ahí, pero ninguno funciona.

Entendiendo esa comparación, podríamos decir que un apagón informático es aquel momento donde seguimos teniendo la computadora, la laptop, tablets, celulares y demás dispositivos digitales, pero estos no tienen un sistema operativo habilitado por alguna falla global, como la ‘Pantalla azul de la muerte’.

Es decir, tenemos el aparato ante nuestros ojos o en nuestras manos, pero este está inoperable e inútil. No pasa de una maqueta, un ‘producto de muestra’ o una simple carcasa hueca sin poder permitirnos funciones tan simples como ver la hora o, muchísimo menos, navegar por la plataforma o por internet.

🎤Presentador de Sky News muestra cómo la avería informática global afectó al canal



El canal SkyNews no puede transmitir sus noticias debido a una interrupción en el software, lo que está afectando este viernes a diversas compañías en todo el mundo. pic.twitter.com/tsHecghhpm — Sepa Más (@Sepa_mass) July 19, 2024





¿Cuán peligroso es un apagón informático?

Un apagón informático puede paralizar absolutamente todo nuestro mundo digital y hasta ser mortal al interrumpir operaciones tan sencillas como complejas en los aeropuertos nacionales e internacionales, medios de comunicación, empresas en general y en los hospitales por citar algunos ejemplos.

Al no poder usar las computadoras, como ya hemos visto en las noticias, los aeropuertos no pueden corroborar si los pasajes de avión mostrados son válidos o no y la torre de control no puede administrar el espacio aéreo ni la capacidad de aforo de aviones del ‘estacionamiento’ o de la pista de aterrizaje.

Si todos los medios de comunicación usáramos Microsoft Windows, no podríamos difundir esta información a todos ustedes ni, mucho menos, habernos enterado de que estaba sucediendo. Tampoco podríamos hacerle seguimiento ni ir informando minuto a minuto lo que está ocurriendo. Desinformados.

Y el ejemplo más grave e infinitamente más preocupante sería el de los hospitales, pues estos no podrían controlar ni su flujo de doctores, medicinas o de pacientes. Nada. Peor aún acceder a la historia clínica de cada usuario o hasta operarlo. En este mundo hiperconectado, estar sin computadora puede ser mortal.





