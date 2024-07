Mientras los expertos del FBI indagan en la personalidad y los motivos que llevaron a Thomas Matthew Crooks a disparar contra el expresidente Donald Trump cuando realizaba un mitin, este miércoles se conoció lo que hallaron en el celular del joven de 20 años que fue abatido con un tiro en la cabeza.

Funcionarios del FBI dijeron a los miembros del Congreso que el hombre armado que intentó matar al expresidenteTrump había usado su teléfono celular para buscar imágenes de Trump y del presidente Biden, y también indagó sobre las fechas de apariciones de Trump y de la Convención Nacional Demócrata.

The New York Times informa que el FBI no ha encontrado ninguna indicación de que el pistolero tuviera fuertes opiniones políticas partidistas, según los dos teléfonos que tenía entre sus pertenencias.

Después de que el joven pistolero fuera asesinado, los investigadores encontraron dos bombas improvisadas en su automóvil. Los dispositivos rudimentarios estaban hechos con el tipo de iniciadores que se usan para espectáculos de fuegos artificiales y podrían haber contenido fertilizantes, de acuerdo con el Times.

Entre las otras figuras famosas que Thomas Matthew Crooks buscaba en Internet se encontraban el El director del FBI, Christopher A. Wray, el fiscal general Merrick B. Garland y un miembro de la familia real británica.

El candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump hace un gesto después de sobrevivir a un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. (AP Photo/Evan Vucci).

Alguna de las búsquedas realizadas por el tirador están referidas a la salud mental. Se halló en su historial de búsquedas estas palabras: “trastorno depresivo mayor”, según fuentes anónimas citadas por el diario.

SIGUIENDO LA RUTA DEL TIRADOR

En las 48 horas previas a abrir fuego contra el expresidente Donald Trump, Thomas Matthew Crooks hizo una serie de paradas en su ciudad natal de los suburbios de Pittsburgh y sus alrededores.

El viernes, refiere CNN, fue a un campo de tiro del que era miembro, y practicó tiro. A la mañana siguiente, Crooks fue a Home Depot, donde compró una escalera de metro y medio, y a una armería, donde adquirió 50 cartuchos de munición.

Después, Crooks condujo su Hyundai Sonata aproximadamente una hora hacia el norte, y se unió a miles de personas de toda la región que acudieron al mitin de Trump en Butler, Pensilvania.

Aparcó el coche fuera del mitin, con un artefacto explosivo improvisado escondido en el maletero que estaba conectado a un transmisor que llevaba, dijo un funcionario a CNN. Luego habría usado su escalera recién comprada para escalar un edificio cercano y abrió fuego contra el expresidente.

PERFIL DEL TIRADOR

El tirador sufrió bullying en la escuela secundaria y no encajaba con otros estudiantes. Era un chico de pocas palabras, muy inteligente y amante de los videojuegos, así como del ajedrez. Sus compañeros lo recuerdan como un tipo solitario.

Thomas Matthew Crook estaba registrado para votar como republicano, pero había hecho una pequeña contribución a un grupo afín con los demócratas.

Crooks vivía en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, a unos 56 kilómetros al sur del mitin de Trump.

Crooks se graduó de la escuela secundaria Bethel Park en 2022.

Jason Kohler, quien dijo que asistió a la misma escuela secundaria pero no compartió clases con Crooks, dijo que el tirador sufría acoso escolar y que se sentaba solo durante el almuerzo. Otros estudiantes se burlaban de él por su forma de vestir. Y es que solía ir a clase con trajes de caza.

“Lo acosaban casi todos los días”, dijo Kohler a los periodistas.

Según una persona familiarizada con la investigación, el arma que Crooks utilizó en el tiroteo era un rifle tipo AR 15, que compró su padre.

El agresor no tenía antecedentes penales, según los registros judiciales públicos de Pensilvania.

Al momento del ataque, no llevaba identificación, por lo que los investigadores utilizaron ADN para identificarlo.

