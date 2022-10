El jueves de la semana que pasó un bus con decenas de pasajeros de varias nacionalidades se volcó en Punta Cana, lo que ocasionó que tres personas perdieran la vida y que más de 40 resultasen heridas. Hoy, dos turistas argentinas sobrevivientes cuentan detalles de la tragedia.

La argentina Valeria Victoria Brovelli y la peruana Karla Rodríguez Dionisio fallecieron poco después del accidente y Valeria Paola Medina, también de nacionalidad argentina, murió días después en un centro de salud de la zona de Bávaro.

Esther y Mara, madre e hija respectivamente, narraron el terrible momento que vivieron al momento del accidente tras varios días de relajo en Punta Cana.

“Lo vi hacer una mala maniobra (al chofer) y dar un volantazo. Pensé que nos moríamos todos. Lo primero que hice fue agarrarla a Mara, pero fue tal el golpe que me la sacó”, recuerda a Infobae la argentina Esther, de 68 años.

“Se rompieron todas las ventanillas. Había gente que perdió los brazos, las manos o las piernas. Una chica se abrió la cara a la mitad. Los que iban del lado derecho con cinturón de seguridad puesto quedaron colgados. Lo más impactante fue escuchar los gritos de la gente atrapada y no poder hacer nada”, contó Mara.

La escena dentro del bus accidentado fue desolador, muchos de los pasajeros terminaron mutilados, entre ellos la ciudadana peruana. Se trata de imágenes que ambas turistas tienen muy presente. Así lo narraron Mara y Esther para Infobae:

Mara: Sí. La decapitada era peruana.

Esther: Tenía 33 años. Estaba con el hijo y su marido.

Mara: El marido llegó a agarrar al niño, pero ella se le fue. El hijo quedó traumado, con culpa. Le decía: por qué no salvaste a mamá, por qué me agarraste a mí y no salvaste a mamá.

Ambas turistas explican que pese a la desesperación y confusión han logrado organizarse con todos los afectados sobrevivientes para ver los pasos a seguir en la demanda colectiva que van a iniciar contra los responsables, tanto en República Dominicana como en los países de origen donde contrataron los servicios.

El fiscal de Verón, Denis Guerrero, informó de que las autoridades detuvieron al conductor del vehículo, en el viajaban turistas de Chile, Argentina, Brasil, Perú, México y Colombia.

El chofer Franklin Nin Pérez, de 47 años, iba manejando bajo los efectos de cocaína, según el expediente acusatorio del Ministerio Público, según Diario Libre.

Finalmente, el pedido de Mara y Esther es que se haga justicia.

“Que paguen todos los responsables. Porque acá hay una gran responsabilidad. Nosotros pagamos un viaje de placer y vivimos una película de terror. Yo no creo que vuelva a ser otra vez la misma persona”, finalizó Esther.

