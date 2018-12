Profesor encontró el remedio para la resaca tras pasar 10 años alcoholizado

Shaughnessy Bishop-Stall, un profesor de literatura canadiense , tuvo un gran interés de encontrar la cura para la resaca, pero sus esfuerzos no daban resultados, así que decidió iniciar una investigación científica con él como conejillo de indias.

El profesor viajó por el mundo para tomar y probar los diferentes remedios que ofrecen las distintas culturas.

Su investigación duró 10 años y toda la experiencia quedó plasmada en su libro 'Resaca: La mañana siguiente y One Man’s Quest for the Cure'.

"Es probablemente la enfermedad más común. La economía sufre, la vida cotidiana de las personas se ve afectada. Entonces, ¿por qué no podemos poner un poco de esfuerzo en resolver esto?", dijo el autor en una entrevista con The Guardian.

LA CURA PARA LA RESACA

Bishop-Stall no la tuvo nada fácil y tuvo que experimentar la resaca una y otra vez, para detectar el mejor tratamiento.



"De lo que realmente se trata, es de desactivar los aspectos más horrendos de la resaca. Náuseas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo", dijo el investigador.

De esta manera, el profesor aconsejó que antes de dormir alcoholizado se debe consumir una infusión de cardo mariano para proteger el hígado; N-acetilcisteína para el sistema inmunológico; vitaminas B1, B6 y B12, que estimulan el metabolismo; y, además, prender un incienso, que tiene propiedades antiinflamatorias.

Pese a encontrar una cura para este grave problema, Bishop-Stall afirmó que seguirá trabajando arduamente y enfrentando nuevas 'borracheras' para tener una forma segura que realmente recomendaría a otros para curar la resaca.



