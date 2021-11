Luego de más de cuatro años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dictó una condena de nueve años y siete meses de prisión contra Abraham “N”, un profesor que abusó sexualmente de una alumna de solo tres años de edad dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la dependencia capitalina, los hechos por los que se le acusan, ocurrieron entre los meses de marzo y abril de 2017, en los baños del Colegio Williams, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Por ello, la autoridad judicial determinó una condena de nueve años y siete meses de prisión (en el Reclusorio Oriente) en contra de Abram “N”, así como su inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la capital.

Además, el sujeto tendrá que pagar la reparación del daño, se le suspendió el ejercicio de su profesión por un término igual a la sentencia y se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima.

La periodista Yohali Reséndiz de Radio Fórmula documentó el caso, indicando que el 19 de junio de 2017, Tefany, después de meses de negarse ir a la escuela, contó a su madre lo que el profesor Abram le había hecho.

“Estábamos solos y el profesor Abram me dijo que íbamos a jugar un juego, me dijo cierra los ojos, te voy a poner una varita mágica, me bajó el pants, el calzón, me quitó las calcetas y los tenis y me subió la blusa y yo estaba como estatua, acostada dormida y me puso la ‘pilinga’ por donde hago la pipi, aquí -la menor señaló su vagina -y en la cola por donde hago la popo, aquí, -la menor señaló su ano, el lugar donde hace la popo-, y me puso la ‘pilinga’ en la espalda y me hizo la pipí en la espalda, -señaló su espalda-”, narró la niña.

Cabe resaltar que a nivel mundial, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, reportó la asociación Aldeas Infantiles SOS en noviembre en 2020.

Durante la pandemia, se registró un incremento de casos de violencia contra menores de edad y mujeres. De marzo a noviembre de dicho año se recibieron más de 115 mil llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, niñas y niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

VIDEO RECOMENDADO:

Erick Iriarte sobre PL de Perú Libre: ”Va contra el secreto a las comunicaciones y acceso a la información”