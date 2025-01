Príncipe Harry vs Rupert Murdoch: Una reflexión sobre la prensa

El príncipe Harry afirmó que obtuvo una victoria "monumental" sobre el grupo de periódicos británico de Rupert Murdoch después de que el editor resolviera su demanda, admitiendo por primera vez acciones ilegales en su tabloide The Sun y pagando daños sustanciales.

Harry, de 40 años, el hijo menor del rey Carlos, había estado demandando a News Group Newspapers (NGN), editor de The Sun y del ahora desaparecido News of the World, en el Tribunal Superior de Londres, alegando que los periódicos habían obtenido ilegalmente información privada sobre él desde 1996 hasta 2011.

NGN también admitió que se había entrometido en la vida privada de la difunta madre de Harry, la princesa Diana. Fuentes familiarizadas con el acuerdo dijeron que este ascendió a más de 10 millones de libras (12,33 millones de dólares), principalmente en honorarios legales.

"En una victoria monumental hoy, News UK ha admitido que The Sun, el medio insignia del imperio mediático británico de Rupert Murdoch, de hecho ha incurrido en prácticas ilegales. Hoy las mentiras han quedado al descubierto. Hoy se han revelado los encubrimientos. Y hoy se demuestra que nadie está por encima de la ley. Ha llegado la hora de rendir cuentas", dijeron Harry y su co-demandante Tom Watson en un comunicado leído por su abogado David Sherborne a las puertas del Tribunal Supremo.

El juicio para considerar el caso de Harry, y una demanda similar del ex legislador británico Watson, debían comenzar el martes, pero después de conversaciones de último momento, las dos partes llegaron a un acuerdo, y NGN dijo que había habido irregularidades en The Sun, algo que había negado durante años. Sherborne dijo al tribunal que NGN había ofrecido "una disculpa completa e inequívoca" por la grave intrusión en la vida privada de Harry por parte de The Sun entre 1996 y 2011, según informa Reuters.

"NGN pide disculpas además al Duque por el impacto que tuvo en él la extensa cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, Princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud", afirmó.

NGN también admitió haber atacado a Watson, incluso cuando era ministro subalterno del entonces primer ministro Gordon Brown, quien debía prestar declaración si el juicio hubiera seguido adelante.

En una declaración, un portavoz de NGN dijo que su disculpa era por las acciones ilegales de los investigadores privados que trabajaban para The Sun, no de sus periodistas. "En todos nuestros medios existen controles y procesos estrictos para garantizar que esto no vuelva a suceder. No hubo interceptación de mensajes de voz en The Sun", dijo el portavoz, añadiendo que el acuerdo marcaba el probable fin de cualquier demanda y que los casos futuros podían ser desestimados.

PAGANDO PARA NO IR A JUICIO

NGN ha pagado cientos de millones de libras a víctimas de escuchas telefónicas y otras recopilaciones ilegales de información por parte de News of the World, y ha resuelto más de 1.300 demandas que involucraban a celebridades, políticos, figuras deportivas conocidas y gente común que estaba relacionada con ellos o con eventos importantes. Esto le ha costado al editor más de mil millones de libras, dijeron Harry y Watson.

Anteriormente, NGN siempre había rechazado cualquier afirmación de que había habido alguna irregularidad en el periódico The Sun, o que alguna figura de alto rango sabía sobre ello o intentó encubrirlo, como alega la demanda de Harry. Sin embargo, para defender su posición, la compañía de Murdoch ha gastado una enorme cantidad de dinero no solo contratando un costoso equipo legal, sino también ofreciendo suficiente dinero como para que 38 de los 40 demandantes originales en este caso encontraran imposible rechazarlo.

Imagen

Incluso el actor y activista por la reforma de la prensa Hugh Grant se quedó con el dinero. Después de donarlo a grupos de campaña como Hacked Off, destacó la victoria pírrica: “Como es habitual con personas totalmente inocentes, me están ofreciendo una enorme suma de dinero para mantener este asunto fuera de los tribunales”.

Pero Harry había prometido llevar el caso a juicio, diciendo que su misión era que los ejecutivos y editores de la editorial rindieran cuentas. El principal objetivo de Harry había sido Rebekah Brooks, quien fue editora de The Sun durante parte del período en el que NGN admitió que hubo comportamiento ilegal y ahora es la directora ejecutiva de News UK, la división británica de News Corp.

"Ahora admiten que, cuando ella era editora de The Sun, dirigían una empresa criminal", afirma la declaración de Harry y Watson, añadiendo que querían que la policía y el parlamento investigaran "el perjurio y los encubrimientos".

EL PAPEL DE LA PRENSA

Sin duda, esta ha sido una victoria legal para Harry, quien decidió mantenerse firme en su convicción de llevar a la justicia a quienes le hicieron tanto daño a su familia, especialmente a su madre. Y, sin embargo, no dejó de reconocer la importancia de la prensa en general cuando dijo en un evento en Nueva York que estaría “condenado” si esos periodistas que lo acosaban “arruinaran el periodismo para todos los demás porque dependemos tanto de él”.

En palabras de la académica, periodista y Columnista de Tha Guardian, Jane Martinson, Harry es una figura divisiva, aborrecida y ridiculizada por gran parte de los medios de comunicación, sobre todo por haber seguido este caso, y, en consecuencia, es un hombre que también divide a la opinión pública. Pero en este aspecto más amplio, sin duda, tiene razón.

"Una de las mayores burlas de toda la saga de las escuchas telefónicas es que, al no disculparse adecuadamente y expiar sus crímenes (en lugar de simplemente pagar para que sus víctimas desaparezcan), los malos actores de la industria periodística del Reino Unido han dañado la reputación de todo el periodismo, bueno y malo", refiere Martinson.

Imagen

"En un principio, la NGN argumentó que los culpables eran un periodista corrupto y luego un periódico corrupto, y sigue insistiendo en que la cultura dominante no es la culpable. Pero siempre se ha tratado de algo más que de una mala actuación de un periodista, un departamento, un periódico o un grupo de medios. En la opinión pública, se ha tratado de un debate sobre el periodismo, y nuestra vital profesión ha sufrido el oprobio. Así que aquí hay un vencedor y un vencido, pero, aun así, es indudable que todos hemos perdido", agrega.

Pese a que se consiguieran un vencedor y un vencido, no deja de ser cierto que el periodismo británico ha perdido por los excesos de un poderoso grupo de medios que fue capaz de ir más allá de la ley con tal de conseguir su primicia.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO