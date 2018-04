El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin , de "hombre muy fuerte", ante el cual "nunca deberíamos mostrarnos débiles". Sus declaraciones se dan en medio de tensiones entre los gobiernos de países de occidente y Moscú.

"Creo que nunca deberíamos mostrarnos débiles ante el presidente Putin. Cuando uno es débil, él lo aprovecha", declaró Macron en una entrevista a la cadena Fox News.

"Él ( Putin) es fuerte e inteligente, no es ingenuo. Quiere una gran Rusia. Su gente está orgullosa de su política. Es extremadamente duro con las minorías y con sus adversarios, con una idea de la democracia que no es la mía", expresó el mandatario francés.

La tensión entre los gobiernos de países de occidente con Rusia se debe al al presunto envenenamiento de un ex agente ruso en Gran Bretaña que habría sido ordenado por Moscú. Además, por los bombardeos de EE.UU., Francia y el Reino Unido el 14 de abril contra el régimen sirio, aliado de Vladimir Putin, en respuesta a un presunto ataque químico en la ciudad de Duma.

SE PRONUNCIÓ SOBRE EL ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN



Emmanuel Macron, quien se encuentra en Washington D.C., comentó sobre el posible retiro de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán tal como lo anunció el presidente Donald Trump.

"No tengo plan B para el (acuerdo) nuclear. Quiero luchar contra los misiles balísticos, quiero contener su influencia regional", dijo Macron. Asimismo adelantó lo que le dirá a Trump: "no abandone el acuerdo mientras no tenga una mejor opción en lo nuclear, completémoslo".

En tres semanas, Donald Trump debe tomar una decisión sobre este acuerdo, que había prometido "romper" durante su campaña electoral. Este pacto fue resultado de largos años de negociaciones internacionales con el objetivo de impedir que Irán se dotara de un arma atómica.