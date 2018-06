Rodrigo Duterte , presidente de Filipinas , está en el ojo de la tormenta tras darle un beso a una mujer casada durante un acto con trabajadores expatriados en Corea del Sur .

El mandatario filipino llamó a una mujer al escenario y la invitó a recibir un libro que estaba repartiendo a cambio de un beso. "Tienes que pagarme con un beso, ¿estás preparada para besarme?", le dijo.

Ante esto, la mujer le ofrecía la mejilla argumentando estar casada; sin embargo, Duterte señalaba repetidamente que lo quería en los labios y, tras el beso, le dio un abrazo entre aplausos y ovaciones del público, de acuerdo a las imágenes mostradas por el canal filipino PTV4 .

Tras este polémico beso, se ha generado una gran cantidad de críticas en contra de Duterte, quien anteriormente ha sido acusado de machista y misógino.

No obstante, según el presidente filipino, este suceso fue parte de una broma y no debe ser tomado con seriedad. "No lo toméis en serio. Es solo por diversión, una artimaña", resaltó.

La mujer, identificada como Bea Kim , en conversación con la agencia Philippine News Agency, reveló que "no hubo malicia" por parte de Duterte .

"Para mí, para él, no significa nada", dejó en claro la protagonista del polémico beso.