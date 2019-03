Nicaragua debe tener elecciones libres, afirma presidente de Costa Rica

Centroamérica no debería estar satisfecha hasta que Nicaragua celebre elecciones libres y restablezca garantías de libertad de prensa, democracia y derechos humanos, dijo el presidente de Costa Rica , Carlos Alvarado.

“Nadie en la región puede estar satisfecho” hasta que no ocurra esto, señaló durante una entrevista con The Associated Press la semana pasada durante una visita a dos estados del oeste de Estados Unidos. "Está en el interés de todos en que haya una solución, y con todos me refiero a la región".

Los problemas en Nicaragua están teniendo un impacto negativo en la inmigración centroamericana y en la economía de la región, explicó el dirigente.

El enfrentamiento político entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y una coalición de estudiantes, empresarios y grupos civiles nicaragüense llamada Alianza Cívica dura casi un año. El diálogo entre las partes se rompió a principios de mes por el encarcelamiento de miembros de la oposición por parte del gobierno.

La alianza no concretó si demanda la liberación de algunas o de todas las 770 personas que se estima están retenidas por el gobierno sandinista tras cerca de un año de protestas. Desde el inicio de la última ronda de conversaciones a finales de febrero, el ejecutivo dejó en libertad condicional a alrededor de 112 personas.

“Creo que llevan razón las personas que piden gestos concretos, como la liberación de las personas, particularmente periodistas”, dijo Alvarado sobre la alianza.

Más de 25,000 nicaragüenses cruzaron la frontera con Costa Rica durante los disturbios, de acuerdo con el gobierno costarricense.

Durante la entrevista, Alvarado prometió además que el sistema judicial de la nación abordará de forma justa las acusaciones de abuso sexual contra el expresidente y Nobel de la Paz Oscar Arias.

Al menos siete mujeres denunciaron a Arias de acoso o abuso. Una de las más recientes fue la que en su día fuera entrenadora personal del exdirigente.

“En Costa Rica, tenemos una fuerte división de poderes y creemos profundamente en el sistema judicial”, manifestó Alvarado. “Las personas que han puesto denuncias en relación al caso del expresidente Arias tienen toda la protección. En el caso del expresidente Arias, él también tiene la oportunidad de presentar su defensa y que sean los tribunales los que determinen cuál es la verdad”.

Costa Rica debe reconocer que el machismo aún está muy extendiendo en el país, apuntó el mandatario agregando que su gobierno está promoviendo la igualdad de género.

Los matrimonios entre parejas del mismo sexo se legalizarán de forma automática en 2020 luego de que la Corte Constitucional del país decretó que su prohibición era ilegal, pero Alvarado dijo que espera que su ejecutivo emprenda acciones legislativas para legalizarlos antes.

“Nosotros como gobierno haremos lo necesario para que (los matrimonios homosexuales) se respeten”, agregó.

Costa Rica no tiene ejército y Alvarado apuntó que las potencias extranjeras no deberían llevar a cabo una intervención militar en Venezuela ante la profunda crisis política y económica de la nación.

Alvarado visitó los estados de Washington y California, donde elogió a los trabajadores costarricenses ante gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google. Amazon está entre las empresas extranjeras que más trabajo generan en la nación centroamericana, con más de 8,000 empleados, señaló. Además, se reunió con responsables de Starbucks, que mantiene una larga relación con la industria cafetera local.

El dirigente promovió además el objetivo de su país de descarbonizar su economía para 2050. Esto choca con la política actual de Estados Unidos, donde su presidente, Donald Trump, cuestiona repetidamente el cambio climático.

Los gobiernos que defienden iniciativas para evitar el cambio climático se están asociando con aliados en el sector privado, señaló Alvarado.

“Tenemos que apoyarnos con esos distintos actores en esta ambiciosa agenda”, dijo.



Agencia AP