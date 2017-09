''Nosotros solo matamos gente negra'', la indignante frase de un policía en EE.UU.

Un policía de Georgia, Estados Unidos, fue acusado de hacer declaraciones racistas a una mujer, al decirle que los oficiales "solo matan a los negros".

Por medio de una dash-cam —o cámara sujeta al parabrisas interior de un vehículo— se puede ver a un oficial de policía del condado de Cobb, en Georgia, Estados Unidos, realizando un control de dosaje etílico a los conductores, en julio de 2016.

Según se puede ver en el video, una mujer, que no es la conductora, le dice al oficial desde el interior del vehículo que no quiere bajar las manos para alcanzar su teléfono, porque ha visto "demasiados videos de policías".

En ese momento, el oficial —quien posteriormente fue identificado como el teniente de policía, Greg Abbott— la interrumpió: "Pero no eres negro (...) Recuerda, solo matamos a los negros. Sí, sólo matamos a personas de raza negra, ¿verdad? Todos los videos que has visto, ¿has visto a gente negra asesinada? Lo has hecho".

La policía del condado de Cobb dijo el pasado miércoles que había recibido recientemente información acerca de un oficial que hizo "comentarios raciales inapropiados".

El abogado del policía, en su defensa, dijo que se debe entender el contexto en el que se realizó el comentario. Sin embargo, el jefe de la Policía señaló que no importa cuál sea el contexto.

"Declaraciones como estas son inaceptables y no son indicativas del tipo de cultura que estamos tratando de facilitar aquí en el departamento de Policía, así como dentro del condado", dijo en un comunicado.

El departamento dijo que al oficial le abrieron una investigación interna.