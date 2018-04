El diario The New York Times y el semanario The New Yorker compartieron hoy el Premio Pulitzer en la categoría Servicio Público, que otorga la Universidad de Columbia por haber destapado el caso de agresiones sexuales protagonizado por el productor de cine Harvey Weinstein.

El Times, que obtuvo en total tres premios Pulitzer, entre ellos al Servicio Público y al Periodismo de Investigación, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona ascendencia afroamericana en presentar estos premios en sus 102 años de trayectoria.

"Por un periodismo explosivo e impactante que expuso a depredadores sexuales poderosos y ricos, incluidas las acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood, haciéndoles rendir cuentas por denuncias de coacciones, brutalidad y la acción de silenciar a las víctimas", se explica en la página web de los premios.

Las investigaciones en torno a Harvey Weinstein revelaron las agresiones sexuales, incluidas varias violaciones, realizadas por el productor a decenas de mujeres durante varios años.

Luego de las denuncias, The Weinstein Company, estudio creado por Bob y Harvey Weinstein, entró en crisis y se declaró en bancarrota.

Pues leer el artículo de The New York Times y el de The New Yorker aquí.