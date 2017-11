Premio Nobel de la Paz llegará al Perú para ofrecer conferencia magistral

La yemení, Tawakkol Karman, Premio Nobel de la Paz 2011 y una de las más destacadas figuras en la lucha pacífica a favor de los derechos de las mujeres, llegará a Lima este viernes para ofrecer una conferencia magistral.

Reconocida por asumir la responsabilidad de encaminar a su país a la construcción de la paz, Tawakkol Karman, es una defensora de la libertad de expresión y el respeto para que las mujeres conserven su espacio e identidad en una misma sociedad.

“La mujer sufre un trato desigual en todo el planeta. No hay que aceptar injusticias, eso nos hará más fuertes. Debemos involucrarnos en los problemas que existen. Esa es la manera para ser reconocida como una

fuerza dentro de la sociedad”, menciona Karman.

La periodista, política y activista ofrecerá una conferencia magistral como parte del los 26 años de creación de la Universidad César Vallejo.

La llegada de la Premio Nobel se da en un contexto en que el Perú, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA), ocupa el segundo lugar en Sudamérica con más casos de violaciones.

Karman es diplomada en Ciencia Política en la Universidad de Saná. En el año 2005, cofundó la ONG ‘ Women Journalists Without Chains ’ (WJWC), con el objetivo de promover la preservación de los derechos humanos y la conservación de la libertad de expresión. Publicaciones suyas han aparecido en medios como Al-Thawra y Yemen Times y los internacionales The Guardian, New York Times, entre otros.

Lugar: Av. Alfredo Mendiola 6232, Los Olivos

Fecha: viernes 10 de noviembre

Hora: 04:00 p. m.