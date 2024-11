Premian a periodista anónima que informa desde el Afganistán gobernado por los talibanes

Se hace llamar Maryam y ha sido galardonada como la Periodista Joven del Año de la Fundación Thomson, la cual reconoce a los reporteros menores de treinta años. Ella es reportera en Afganistán, el tercer país peor clasificado en el Índice Mundial de Libertad de Prensa.

Desde el anonimato, hace un trabajo de riesgo en un país gobernado por los talibanes, donde se ha prohibido que las mujeres asistan a la universidad y que se cubran completamente el rostro y el cuerpo para salir a las calles. en agosto, incluso se ha decidido que no hablen en público y est{an restringidas la transmisiones en vivo de programas políticos y críticas al régimen.

Un artículo de Columbian Journalism Review da cuenta de que Maryam trabaja de forma anónima para su propia protección y la de sus entrevistados.

"Rara vez se reúne con sus fuentes en público y, a veces, ni siquiera revela su verdadera identidad a las personas que entrevista. Para mantener su identidad en secreto, no asistió a la ceremonia de entrega de premios. (Cuando se anunció que era la ganadora, la asociación reemplazó la transmisión en vivo con un mensaje en la pantalla que indicaba que no se mencionaba su nombre "debido a las restricciones impuestas a las mujeres por los talibanes")", señala CJR.

“Mi objetivo es dar voz a las mujeres. Para mí, esto no es solo un trabajo, es una responsabilidad. Y por eso no tengo miedo de hacer mi trabajo”, le dijo a CJR.

Sus artículos aparecen en medios como Afghan Times, un sitio de noticias en línea que incluye un enfoque especial en las historias de mujeres afganas.

EL DURO TRABAJO DE REPORTEAR

De acuerdo con su testimonio, tiene que trabajar con un miembro masculino de la familia para conseguir entrevistas. Es su hermano quien la ayuda o alguna persona de sexo opuesto que le da extrema confianza.

"Una vez que el artículo está listo para ser publicado, Maryam elimina todo rastro de su reportaje de sus dispositivos, incluyendo la eliminación de todos los correos electrónicos y registros de llamadas, excepto los contactos con su familia inmediata", refirió.

Sabe que si los talibanes revisan su teléfono y encuentran algo, su existencia estará en peligro.

Maryam decidió que quería ser periodista cuando estudiaba en la universidad.

“Es terrible para mí que mis compañeros de clase, familiares y amigos no sepan que soy periodista y trabajo por los derechos de las mujeres. Me gustaría poder hablarles de mi trabajo. Me gustaría poder trabajar libremente como las periodistas de otros países que hacen su trabajo abiertamente. Me gustaría ser una periodista libre, pero no puedo", declaró.

