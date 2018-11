La cadena de cafeterías más populares del mundo, Starbucks , comenzará a bloquear las páginas para adultos a las que los usuarios accedan a través de la red wifi de sus establecimientos, a partir del próximo año.

Luego de las diversas críticas que ha recibido, por la pasividad que mostraban frente a este tipo de usuarios consumidores de pornografía, la compañía decidió poner fin a estos hechos en sus cerca de 30.000 establecimientos en todo el mundo.

Este censurable comportamiento se realizaba a través de las redes wifi públicas de sus locales. Es por eso que empezarán a implementar una herramienta que bloquee el acceso a contenido pornográfico a quienes quieran acceder a él haciendo uso de las redes inalámbricas de sus tiendas.

Esta decisión fue tomada luego que se hiciera un petitorio iniciado en la plataforma sin ánimo de lucro y centrada en la seguridad en internet: Enough Is Enough, en la que se logró recolectar mas de 26 mil firmas, según informa Business Insider India.

Donna Rice Hughes, CEO de Enough is Enough, afirmó que el wifi sin bloqueo de la cadena de cafeterías "mantiene las puertas abiertas para que los delincuentes sexuales condenados y otros puedan volar bajo el radar de la policía y utilizar los servicios públicos gratuitos para acceder a la pornografía infantil ilegal y la pornografía".

Al respecto, Starbucks reconoció que este tipo de contenido está prohibido en sus redes públicas, pero que su visualización se produce de forma ocasional, motivo por el que se ha diseñado la herramienta de bloqueo.