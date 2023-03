La marca de chocolate Toblerone ya no podrá utilizar la icónica silueta del monte más famoso de Suiza. La imagen, que ha identificado al producto por más de 50 años, ya no aparecerá en la caja de los chocolates triangulares.

Los dueños de la compañía, la empresa estadounidense Mondelez, decidieron trasladar la producción a Eslovaquia, por lo que el producto dejará de ser 100% suizo.

Debido a esto, la marca ya no podrá utilizar la silueta del icónico monte Cervino (Matterhorn), puesto que, según las normas de Suiza, no está permitido utilizar símbolos nacionales para promocionar productos lácteos que no se fabriquen exclusivamente en el país.

La medida obligará a la marca a cambiar su empaquetado y, próximamente, la silueta será sustituida por un monte genérico, según confirmó la compañía estadounidense a la BBC.

La empresa estadounidense afirmó que la nueva imagen tendrá “una tipografía y un logotipo nuevos y distintivos que se inspiran en la historia de Toblerone y en la firma de nuestro fundador, Tobler”. Además, dijo que trasladaron su producción a otro país para “responder al aumento de la demanda en todo el mundo y hacer crecer nuestra marca para el futuro”.

Como se recuerda, no es la primera vez que la famosa marca realiza un cambio polémico, pues ya en el 2016 cambió el diseño de la barra de chocolate. Sin embargo, debido a las críticas, la barra de chocolate regresó a su forma original.





VIDEO RECOMENDADO