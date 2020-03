Miles de personas al día, por no decir millones, deciden por un pequeño snack mientras hacen sus actividades diarias que se traduce normalmente a comprar una bolsa de papas fritas. No obstante, muy pocos saben que este no es un método de estafa de las grandes compañías para vender “aire” con cada bolsa de papitas, sino que es para la protección del mismo producto a los agentes externos a la bolsa.

No importa si son grandes o pequeñas, toda bolsa que contiene estos alimentos procesados están casi vacías, rellenas de un aire que hace parecer el empaque que se encuentra repleto, pero al momento de tocarlo la realidad golpea: en realidad su mayor parte es aire. ¿Por qué se da esta práctica? ¿Acaso las grandes empresas hacen esto para engañar a sus consumidores?

La respuesta corta, como ya se mencionó antes, es un no rotundo. Esto se puede identificar automáticamente cuando uno abre una de estas bolsas de papitas fritas: las mismas son apetecibles, algunas están completas con el corte de la papa, se mantienen crujientes y el sabor siempre es el mismo.

¿Por qué las bolsas de papitas están llenas de aire? (Foto: Pixabay)

Si la bolsa no tuviera este espacio de aire para que las papas puedan moverse libremente, es muy probable que al llegar al destino del consumidor, las mismas se trituren por el constante movimiento que cuesta trasladarlas. Por otro lado, el sellado impide que otras cosas como la humedad ingresen al empaque y así proteger las papitas.

Y no solamente se habla de papas “aguadas”, sino de la producción de hongos y bacterias que fácilmente podrían causar una infección estomacal. Además, las bolsas no permiten la entrada al oxigeno y luz del sol, elementos que provocan un sabor rancio a las papas, alteración de color, deterioro de nutrientes y formación de compuestos tóxicos por la oxidación de las grasas.

Ahora, el aire no es todo lo que protege al producto, ya que también le agregan sustancias añadidas para mantener su buena conservación durante meses. Por otro lado, las bolsas que se utilizan se fabrican con láminas de polipropileno y polipropileno metalizado, incluyendo varias capas para que pueda resistir golpes, desgarros, sea ligero, económico y pueda abrirse con facilidad.

¿Cuál es el secreto de que las papitas se mantengan así de conservadas durante todo el tiempo? Por supuesto, lo que mantiene este producto no es aire, sino gas nitrógeno. Para proteger correctamente las papitas, se necesita una cantidad igual o superior a dos veces el contenido de las papas.

Esto quiere decir que si, de hecho existe más nitrógeno, que a veces se utiliza junto a una mezcla con argón, que papas en cada una de esas pequeñas bolsas. Aproximadamente bajo este método, las papitas deberían mantenerse un aproximado de 4 a 6 meses en las bodegas sin que les pase nada.

¿El gas nitrógeno es dañino para la salud? No. De hecho, este es el 78% del aire que respiramos. Las compañías desplazan el oxígeno y el vapor de agua por nitrógeno para que las papitas tengan una modificación de atmósfera y se elimina cualquier impureza del aire. Es necesario aclarar que este porcentaje de nitrógeno tampoco afecta a su valor nutricional.

Finalmente, las empresas no pueden engañar a la población sobre el producto que les están vendiendo, así que el valor neto que se muestra en los empaques es la cantidad de papitas que recibirán sin contar el peso del gas nitrógeno. Esto también pone en consideración el tamaño o el peso de la bolsa, el peso neto se refiere a la cantidad de papitas que uno compra independientemente de su presentación.

