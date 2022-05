Padres y madres en Estados Unido s están luchando por encontrar formas de obtener latas de leche en polvo para sus menores, un producto que escasea en los almacenes de toda la nación. Según la plataforma de datos sobre consumo Datasembly, el porcentaje de desabastecimiento a nivel nacional fue de 43% para el 8 de mayo. Esto ha llevado a que las tiendas minoristas limiten las compras de los usuarios y que se disparen las reventas en línea.

“Tengo dos hijos. No pude encontrar latas en el sitio web. Puedo hacer la compra hoy. Puedo pagar en efectivo”, le dijo Ashley Hernández, una madre de 35 años, a The New York Times, agregando que el precio de las latas en eBay ascendía a hasta los US$ 120.

Algunas madres como Sara Khan han dependido de amigos y familiares, quienes le ha estado enviando cajas de leche cada vez que encontraban una, desde Boston, Nueva York o Baltimore. Ella se manifiesta angustiada ante los anaqueles vacíos de las farmacias CVS y Walgreens o los supermercados Target, ya sea en Washington o sus alrededores.

“Es absurdo”, le dijo a la AFP esta mujer, confesando que llegó a importar leche de Alemania. “Apenas nació mi bebé, noté que había un problema y la semana que viene cumplirá siete meses”, agregó Khan.

En Estados Unidos, la leche en polvo es una parte esencial de la dieta del 75 % de los bebés mayores de 6 meses. Esto significa que la escasez bien podría dejar una marca significativa en el desarrollo futuro de los niños.





¿A qué se debe la escasez de producto?

El problema se hizo evidente en la primavera de 2021, cuando los retrasos en la cadena de suministros por la pandemia se multiplicaron. Aunque los principales proveedores del mercado estadounidense como Nestlé, Reckitt y Abbott fabrican sus productos en Estados Unidos, los ingredientes cruciales se importan de países como China. A esto se sumó el disparo de la inflación a cifras no vistas desde 1982, lo que encareció este y otros productos.

“Sabemos que muchos consumidores no han podido acceder a la leche en polvo infantil y a los alimentos médicos que están acostumbrados a usar”, dijo Robert M. Califf, de la agencia de medicamentos federal FDA, en un comunicado el martes por la noche.

Sin embargo, el verdadero impacto se sintió desde el pasado 17 de febrero, cuando el fabricante Abbott Nutrition anunció la “retirada voluntaria” de su planta en Michigan de leches en polvo tras la muerte de dos bebés relacionada presuntamente con infecciones bacterianas por el consumo de la fórmula Similac, utilizada por millones de familias estadounidenses.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) encontró tras una investigación que la fábrica de Abbott en Michigan no respetó las medidas de higiene requeridas. La compañía cuestionó el informe publicado por la FDA, pero medios estadounidenses informaron que ya se sabía de las fallas de higiene en la planta seis meses antes del escándalo, según un denunciante anónimo.

Pese a que la investigación no encontró evidencia que las muertes tuvieran vinculación con las leches de fórmula infantil de Abbott, la producción aún no se ha reanudado, empeorando la escasez ya provocada por problemas en la cadena de suministro y la falta de mano de obra derivados de la pandemia de covid-19.

Habitualmente, los hospitales y los pediatras entregan a los padres varias muestras de leche en polvo para poder determinar cuál es la mejor para el bebé. Pero pocos todavía tienen muestras en stock.

La falta de leche en polvo es sumamente frustrante, sobre todo cuando hay bebés que tienen necesidades muy específicas. Incluso para los niños que no tienen una sensibilidad particular a la leche, la situación es complicada, apunta Sara Khan.

El miércoles, Abbott dijo que “lamenta profundamente la situación”.

“Desde la retirada de las leches del mercado, hemos estado trabajando para aumentar el suministro en nuestras otras plantas registradas por la FDA, incluso trayendo Similac desde nuestra sede en Cootehill, Irlanda, por aire, y produciendo más Similac y Alimentum líquidos”, afirmó la empresa.

