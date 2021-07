Catalina de Cambridge se ha aislado en su residencia tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo por COVID-19. A raíz de esto, la duquesa no pudo acompañar a Guillermo de Cambridge en el compromiso que tenían agendado el últimos lunes, y de ahí ha surgido una pregunta que se ha hecho más de uno: ¿Por qué el duque no necesita aislarse con su esposa?

Según las normas sanitarias del Gobierno del Reino Unido, a través de un sistema de rastreo de contactos, se impone una cuarentena al haber estado en contacto con alguien que dio positivo a COVID-19, por lo que, a pesar de que se sabe que la duquesa de Cambridge está vacunada contra el coronavirus y parece no haber mostrado ningún síntoma, se encuentra en aislamiento en casa.

Pero, ¿Por qué el príncipe Guillermo no necesita aislarse con su esposa en Kensington? En este caso, Catalina fue quien estuvo en contacto directo con una persona contagiada de la COVID-19, pero como su esposo no estuvo presente al momento en el que esto sucedió, él no necesita aislarse en casa.

A pesar de esto, ante la cercanía que hay en un hogar familiar, en caso de que la duquesa de Cambridge empezara a experimentar algún síntoma relacionado al coronavirus o diera positivo en alguna de las pruebas de control, entonces el príncipe Guillermo tendría que aislarse también en casa.

Guillermo, Catalina y Jorge de Cambridge durante el juego de Inglaterra en la Eurocopa 2021. (Foto: AFP)

Debido a estas normas promulgadas por el Gobierno británico desde que inició la pandemia, la rutina en el Palacio de Kensington puede continuar, con el equipo de los duques de Cambridge trabajando sin ningún tipo de cambio, mientras que Catalina se mantiene en confinamiento en su hogar.

Se cree que Catalina recibió la notificación el último viernes por la tarde, tras su aparición en el torneo de tennis de Wimbledon. A pesar de que todos los royals se practican dos pruebas a la semana, además de las que necesiten para sus compromisos, las reglas británicas establecen que cualquier que estuvo en contacto con una persona contagiada debe aislarse el tiempo que indica la ley.