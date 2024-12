Policía retirado encuentra doce canciones inéditas de Michael Jackson

Un oficial jubilado de la policía de carreteras del estado de California encontró un tesoro de canciones inéditas del fallecido rey del pop estadounidense Michael Jackson.

El exagente Gregg Musgrove consiguió las grabaciones en un depósito de almacenamiento en la ciudad de Van Nuys, comprado por un socio suyo, de acuerdo con Hollywood Reporter.

El depósito había pertenecido al productor musical Bryan Loren, quien también trabajó con artistas como Whitney Houston o Sting, pero cuyo paradero actual se desconoce.

Adentro habían 12 casetes así como grabaciones de audio digitales (DAT) de 12 canciones inéditas de Jackson antes de lanzar su álbum nominado al Grammy "Dangerous", en 1991.

Tristemente para los muchos fanáticos de Jackson, un abogado contratado por Musgrove que se puso en contacto con Jackson Estate, que maneja el legado del cantante, fue informado de que éste posee todos los derechos de autor de todas sus grabaciones y composiciones musicales, y no pueden hacerse públicas.

El Jackson Estate aclaró después al Hollywood Reporter que también posee los originales de esas cintas, y que "nada comercial o de otro tipo puede hacerse con las copias DAT".

Algunas cintas incluyen la voz de Jackson y de Loren en una aparente discusión sobre las canciones y el proceso creativo.

"Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear fue realmente genial" dijo Musgrove.

El conjunto de canciones incluye una titulada "Don't Believe It", una aparente referencia a los rumores de presuntos asaltos sexuales de Jackson contra menores de edad. Y otra más "Truth on Youth" donde Jackson parece participar en un dueto de rap con LL Cool J.

El expolicía Musgrove planea ofrecer las cintas a grandes casas de subastas.

En 2012, la cantante Lady Gaga compró 55 piezas de recuerdos de Jackson que supuestamente incluían uno de sus guantes de cristales. Una chaqueta que vistió en su gira "Bad" se vendió por 240.000 dólares.

