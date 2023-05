Hace unos días, una joven tik toker, quien se hace llamar Kass, compartió a sus seguidores un video en el que exponía las razones por las que denunciaba a sus padres por traerla al mundo sin su consentimiento.

“Demandé a mis padres, ellos contribuyeron, ya sabes, a concebirme y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no permití eso”, señaló la influencer en el video.

En otro de sus clips, complementó su opinión sosteniendo que sus padres no intentaron contactarla de ninguna forma antes de que ella naciera, para ver si realmente ella quería estar en este mundo.

“Es poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”, explicó Kass.

Sus declaraciones se viralizaron en la red social generando polémica, ya que muchos usuarios pensaron que era real e hicieron notar su malestar y desacuerdos. Tras las críticas, Kass decidió aparecer nuevamente en Tik Tok para señalar que todo se trataba de una broma y que nunca demandó a sus papás.

“Pensé que era obvio que estaba bromeando (...) Lo encuentro gracioso, la gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, aclaró en su clip.

Pese a ello, la lluvia de críticas continuó, por lo que finalmente se grabó señalando que su cuenta tiene como fin la burla y sarcasmo de situaciones cotidianas





