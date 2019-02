Ex Pink Floyd Roger Waters niega la existencia de crisis en Venezuela

Roger Waters , ex vocalista de Pink Floyd, criticó al multimillonario empresario Richard Branson por promover un concierto de recaudación de fondos para destinar ayuda humanitaria a Venezuela y señaló sólo es un intento de EE.UU. de tomar el control del país.

Sus declaraciones se dieron en pleno bloqueo chavista que impide el ingreso de ayuda humanitaria a una Venezuela afectada por una grave crisis política, humanitaria y económica.

"Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria, todo esto tiene que ver con que Richard Branson (...), esta trabajando para el plan de EE.UU., que no es otro que tomar control de Venezuela", expresó Roger Waters en un video difundido por la televisión estatal chavista.

Richard Branson prepara un espectáculo el próximo viernes 22 de febrero en Colombia para recaudar unos US$100 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. El espectáculo coincide con un show que realizará el chavismo, también en la frontera colombiana, el 22 y 23 de febrero.

La compañía Virgin, de Richard Branson, no ha emitido respuesta alguna tras los comentarios de Waters.

DESDE EL LADO OSCURO DE LA LUNA, CLARAMENTE

En tanto, el músico Roger Waters emite sus pronunciamientos según información de sus amigos.

De acuerdo a la agencia Reuters, el rockero señaló que tenía amistades que "están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de esos esta sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos esta vendiendo al resto del mundo".

Venezuela es afectada por una grave crisis humanitaria, en donde se reporta la escasez de alimentos y medicinas básicas. La situación ha llevado a que miles de venezolanos con sus familias enteras salgan del país y se dirijan a otras naciones en búsqueda de un mejor futuro. La ONU prevé que a finales de 2019, unos 5.3 millones de venezolanos habrán salido del país gobernado por Maduro.

Los expertos consideran probable que la crisis en Venezuela esté haciendo aumentar de forma importante el número de personas en riesgo, sobre todo dada la inseguridad alimentaria y el flujo de refugiados hacia otros países. (Foto: AFP)

Asimismo, se vive una crisis política representada por una serie de protestas contra el régimen de Maduro. Precisamente, varios líderes de oposición como Leopoldo López y Antonio Ledezma, han sido perseguidos y encarcelados. Nicolás Maduro es criticado por no tener legitimidad para haber vuelto a asumir un cargo tras elecciones ilegítimas y sin cumplir con estándares democráticos. Varios países de la comunidad internacional no reconocen su régimen. Asimismo, el actual presidente interino Juan Guaidó fue secuestrado por miembros de inteligencia del chavismo por varias horas. Un hecho que no fue negado por el régimen de Maduro, que ha iniciado diversos procesos penales en su contra. Varios opositores también han huido del país por la persecución (la ex fiscal general y chavista, Luisa Ortega, y el ex presidente del Legislativo, Julio Borges).

Igualmente, el país viene siendo afectado por una crisis económica al punto que se registra una hiperinflación que, segun el FMI, supera el millón por ciento. Para 2019, se calcula que se registraría una inflación de 10'000,000%.