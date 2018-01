"Señor presidente, la mayoría votamos por el 'No'... solo le pido que respete el 21 de febrero y la Constitución (de Bolivia )". Leonardo Martínez, piloto boliviano que participa en el Rally Dakar 2018 , hizo este reclamo cara a cara al primer mandatario de su país, Evo Morales .

Desde el podio de la competencia internacional, el corredor señaló que "señor presidente, yo me someto a las reglas y normas del Dakar" y reiteró "por eso le pido respetemos el 'No', y no soy político".

Tras su pública solicitud, el piloto manifestó a La razón digital que Dios le dio una posición para manifestarse con el jefe de Estado boliviano. En tal sentido, indicó que "solo trasmití mi opinión y la de muchos bolivianos (al presidente) que no saben qué hacer o qué decir... no se respeta (la constitución ni el 21F)".

HABILITADA REPOSTULACIÓN



El hecho se dio en medio de las marchas para hacer respetar el referéndum del 21 de febrero en Bolivia, que determinó que el presidente Evo Morales no podía volver a postular al sillón presidencial.

Sin embargo, el mandatario podrá volver a hacerlo tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de ese país, que aprobó su repostulación desconociendo el mencionado referéndum y la Constitución boliviana.