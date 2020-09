El robot de exploración Philae mandó la primera foto tomó desde la superficie del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, que confirma que se encuentra a salvo y estable después de un aterrizaje muy complejo.

Al parecer, Philae, que descendió el miércoles de la sonda Rosetta, está sobre una pendiente muy inclinada del cometa y rodeado de acantilados.

"Su batería funciona bien y le suministra energía", indicó a la AFP Philippe Gaudon, jefe del proyecto Rosetta del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse.

Repleto de instrumentos de observación, el robot de exploración carece de sistema de desplazamiento autónomo, tiene el tamaño aproximado de un frigorífico y pesa unos 100 kilos.

Desde el 6 de agosto y tras más de 10 años de viaje interplanetario de 6,500 millones de kilómetros, la sonda no tripulada europea Rosetta se desplaza a escasas decenas de kilómetros junto al cometa, escoltando al cuerpo celeste en su desplazamiento a medida que se aproxima al Sol.

"Philae pasó la noche sobre el cometa y tenemos tres buenas noticias: la primera es que está posado sobre el núcleo del cometa. La segunda, es que recibe energía: sus paneles solares están encendidos y le permiten encarar el futuro", dijo Jean-Yves Le Gall, presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia.

"Y la tercera, es que estamos en contacto permanente con Philae, ya que el robot emite y envía informaciones a Rosetta y luego la sonda, que está en órbita alrededor del cometa, las transmite" a la Tierra, agregó.

