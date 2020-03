“Uno pensaría que se trata de imágenes falsas, o un montaje armado, pero es la realidad tal cual. Hay cadáveres en las calles. Hay gente que está enterrando a sus muertos delante de sus casas”, son las palabras de Herbert Holguín, periodista peruano que reside en Guayaquil.

En contacto con Perú21.tv, Holguín cuenta que las restricciones tomadas por el presidente Lenín Moreno son similares a las de Perú. No obstante, asegura que la diferencia principal está en el nivel de acatamiento de la población. Al 31 de marzo Ecuador presenta 2240 personas contagiadas y 75 fallecidas.

“Desgraciadamente la mayoría de la población no acató las normas que las autoridades dieron. La gente no se quedó en su casa, siguieron en las calles, iban a fiestas. El presidente tuvo que salir casi reclamando (a la población) pidiendo que no salieran de sus casas”, sostuvo.

“(Las personas que aparecen en las calles) son gente que no tiene hogar. O también gente que falleció en sus casas y sus familiares, por temor, no saben qué hacer", agregó.

El periodista aseguró que el contagio por COVID-19, en Ecuador, no ha hecho distinción entre niveles socioecónomicos. Sin embargo, hay un contraste entre lo que sucede en ciudades como Guayaquil y otras provincias ya que la primera cuenta con una gran cantidad de tránsito aéreo.