Peruana en Siria: “Las zonas atacadas están lejos de la población civil” [VIDEO]

Rocío Rojas Sifuentes, peruana que enseña español en Damasco, capital de Siria , en conversación con RPP Noticias, aseguró que los ataques de Estados Unidos solo han ocurrido en zonas militares del país, las cuales están "lejos de la población civil".

“Han sido en centros militares, casi a las 4 de la mañana. Yo, la verdad, no puedo decir que los he sentido. Me enteré a las siete de la mañana casualmente también por un periodista peruano que se comunicó conmigo. Han sido solamente en zonas militares”, señaló la maestra.

De acuerdo a Rojas Sifuentes, quien está casada con un sirio, las noticias sobre el uso de armas químicas son falsas y las actividades de los ciudadanos no se han visto afectadas por estos supuestos ataques.

"Los militares sirios nos protegen. Es mentira lo que dice Estados Unidos (en torno a los ataques químicos)", indicó la profesora.

Según la docente, la población está tranquila y pide que el mundo no se deje llevar por información falsa.