El terremoto de magnitud de 7.5 que remeció a Taiwán ha causado conmoción en la comunidad internacional. Una peruana, residente en el país asiático, contó cómo vivió el movimiento sísmico, uno de los más fuertes que ha remecido la isla en los últimos 25 años.

La alarma que anticipaba la llegada de un próximo terremoto y que sonó un minuto antes del movimiento telúrico fue la señal para evacuar cuanto antes, situación que sorprendió a Yassury, quien no entendía lo que estaba ocurriendo ni lo que debía hacer en ese momento. Felizmente, gracias al apoyo de la gente del lugar pudo ponerse a salvo.

“Antes de que suceda algo aquí, suele activarse una alarma. En este caso sonó un minuto antes y para mí fue sorprendente, algo impactante, realmente me asusté. Además, nunca había escuchado una alarma de ese tipo y tampoco entendía qué iba a pasar hasta que empezó a sacudirse todo a mi alrededor “, narró a TV Perú.

Yassury contó que entró en pánico cuando comenzó el movimiento sísmico, pues se encontraba sola. Ver la enorme preparación de los ciudadanos taiwaneses ante estos eventos la calmó para poder enfrentar de la mejor manera el miedo.

“En un principio entré en pánico, porque no sabía cómo reaccionar; pero el apoyo de la gente me hizo tomar conciencia y mantener la calma. Creo que Taiwán es un país que está más o menos preparado, no en un 100 %, pero en su mayoría sí; las personas están capacitadas para afrontar estas situaciones con una calma que quizás no se ve en otros países”.

Destacó que una de las técnicas utilizadas en situaciones de este tipo o de gran peligro es enfocarse o promover otros temas de conversación y no pensar en lo que está sucediendo, con la finalidad de tranquilizar a las personas más nerviosas.

“La población sale a la calle y se junta, se reúne, y empieza a hablar y enfocarse en otros temas y no en lo que está pasando. Creo que es una buena táctica. En Perú esto no suele pasar eso, pues, la mayoría sale corriendo, gritando, y eso afecta mucho a otras personas que quizás pueden ser más nerviosas, como yo”, añadió.





