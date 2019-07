Periodista de Fox critica el activismo de la selección femenina de fútbol de EE.UU. 

Para el periodista Jesse Watters, comentarista político estadounidense en el canal de noticias Fox, la manera de exigir la igualdad de salarios de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos no es la idónea.

En una mesa de debate en el programa The Young Turks (TYT), Watters señaló que se trata de un tema de comportamiento: "Si vas y sales a menospreciar al presidente, actúas de manera antipatriótica, y luego sales y te quejas de no recibir una paga igualitaria. Bueno, ¿qué crees que va a pasar?", inició el especialista en política.

"La gente va a mirar. Hay mucha gente que dirá el fin de semana que le gusta el fútbol pero que no mira a la selección femenina de fútbol porque no le gusta lo que dicen, lo que significa que los ingresos de publicidad bajan", sostuvo, a la vez que explicó, junto a los demás panelistas que si los ingresos en general bajan, las futbolistas no podrán dividir la misma cantidad de ingresos por espectadores de la final de este año, cifra que ha disminuído a comparación de la final del 2015.

La selección femenina estadounidense ganó el campeonato mundial por cuarta vez en su historia, y sus integrantes exigen que se mejoren los salarios en comparación al de la selección de varones.

